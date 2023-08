Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a informat că la admiterea de toamnă scoate la concurs 547 de locuri fără taxă, dintre care 341 la studiile de licență și 206 la masterat. Pentru etnicii români de pretutindeni mai sunt disponibile 134 de locuri la ciclul de studii de licență și 120 la masterat. În ceea ce privește studiile doctorale, USV scoate la concurs 40 de locuri bugetate și 74 cu taxă. De asemenea, 15 locuri, din care 10 cu bursă, le sunt destinate candidaților români de pretutindeni. Noua sesiune de admitere va debuta luni, 4 septembrie. Indiferent de facultatea sau programul de studiu pentru care vor opta, bobocii USV cu media de minimum 9 la examenul de bacalaureat vor primi câte o tabletă cu stilou digital. În plus, peste 30% dintre viitorii studenți vor beneficia de burse cu valori cuprinse între 600 și 1.100 lei pe lună, timp de un an calendaristic. De asemenea, studenții care în urma înmatriculării ocupă un loc cu taxă au șansa de a trece pe un loc bugetat grație rezultatelor obținute pe parcursul școlarizării, chiar și în timpul primului an de studiu. Toate informațiile referitoare la sesiunea de admitere septembrie 2023 sunt publicate pe pagina admitere.usv.ro. De menționat că, în această sesiune de admitere, universitatea suceveană oferă și diverse programe de conversie profesională finanțate de Ministerul Educației, pentru formarea cadrelor didactice din învățământul liceal de stat.