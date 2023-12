Vânzătoarea de la un magazin de obiecte bisericești dintr-un mall sucevean reclamată de o enoriașă la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților că face pauze prea lungi. Aceasta a urmărit-o pe vânzătoare și a trimis filmulețe prin care își susține afirmațiile. ”Iertați că vin din nou cu o sesizare la dumneavoastră. Dar aveti la …. o doamnă cu …., care deseori lipsește nemotivat de la punctul de lucru unde vinde obiecte bisericești. În seara zilei de 19.12.2023 am fost la magazin și, ca de foarte multe ori, ea lipsea nemotivat și pe o durată mare de timp. Treaba e că dânsa în timpul serviciului se plimbă prin ….., deseori umblând aiurea și prin alte părți. Am întrebat jos la recepție de ce mereu lipsește și mi s-a zis că ea are superiori cu care se poate lua legătura. Problema e că am analizat-o vizual foarte bine, nu are nicio problemă de sănătate. Nimic. Nada. Ghinionul ei e că am și filmat-o cum în timpul programului merge în ….. la cumpărături. Deja sunt 30 de minute și ea tot cumpără, sunt în spatele ei în ….., am eșarfă, blugi albaștri și mă distrez urmărind cu câtă lejeritate se plimbă deși standul e gol de 30 de minute. Asta ca să nu se scuze că era la toaletă. Una e să mergi la baie 10-15 min., e perfect normal. Alta e să știi că ….. o îngăduie așa, deși ar trebui să o verifice mai atent. Are niște talente pe ea, de parcă e deputat. Mulți n-au de muncă, iar alții își bat joc de lucrarea Bisericii.

Atașez 2 filmări video ca probă că nu inventez. Nu am de câștigat nimic, iar ca și până acum, dacă vă informez, o fac spre binele general al Bisericii”, a scris enoriașa.

”Consilierul de resort care are în subordine angajata la care faceți referire a fost informat despre nemulțumirile dumneavoastră. Vă asigurăm că situația se va îmbunătăți”, a răspuns IPS Calinic.