Preotul dintr-o localitate suceveană este acuzat de enoriași că nu își face treaba și că nu vine la slujbă dimineața pentru că nu se poate trezi. ”Nu știu cu ce să încep sau cum să spun, dar în satul …… există un conflict între enoriași și preot. Din întâmplările recente aș vrea să enumăr câteva: Slujba de înviere a început la la ora 23:45, când preotul a venit în biserica intrând pe ușa din altar și direct a ieșit din altar cu adresarea: „Veniți de luați lumină!”. Precizez faptul că dascălul care era în parohie a plecat, iar preoteasa îl înlocuiește pe dascăl, cântările bisericești făcându-le de pe tabletă. Slujbele le începe de obicei de la ora 9 dimineața, motivul fiind acela că el nu se poate trezi dimineața. Iar în ultimul rând mâine, fiind Izvorul Tămăduirii, enoriașii au fost informați despre faptul că nu se va săvârși Sfânta Liturghie și slujba specifică deoarece: „Am fost invitat să slujesc într-o altă parohie”. În final, Părinte Arhiepiscop, cer iertare și binecuvântare dacă am greșit spunând toate acestea.”, a scris enoriașii arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic.

”Sesizarea dumneavoastră a fost trimisă spre analiză Sectorului Administrativ-Bisericesc”, a răspuns ierarhul.