Un credincios sucevean îi cere arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, să găsească soluții pentru salariile cântăreților bisericești, oamenilor de la pangar și paracliserilor. ”Îmi puteți spune, vă rog, dacă la stabilirea viitoarelor programe din posturile de peste an și totodată, din cursul săptămânii, când nu este post, vor fi consultați și preoții? Am analizat o situație, din zona ….., nu voi da numele, pentru că după se va putea considera că am fost îndrumat de către acei preoți ca să vă scriu. Dar, ca exemplu, domnul de lumânări care stă zilnic și vinde la pangar, de la biserica …. (fiind și ajutor la strană când sunt slujbe), nu este salariat de la stat, ci primește din ce se adună la biserică și i se dă de către preot. Are …. de ani, familie acasă, iar el mi-a transmis că va pleca în străinătate din cauza lipsurilor financiare. Menționez că îmi este rudă. I-am zis să vă contacteze, dar îi este rușine ca să nu vă deranjeze. L-aș putea trimite să discute cu dumneavoastră pe viitor, poate se va găsi o soluție și pentru el, ca să nu plece din cadrul Bisericii? Vă transmit că este de încredere. Am citit, de asemenea, în trecut, la Rubrica „Răspunsul ierarhului”, pe pagina de Facebook, că se va echilibra situația salarizării de la biserici la personalul auxiliar, în sensul că o biserică din ….., de exemplu, are două salarizări, iar alta nu are niciuna. Păi, putem cere același program de slujbe ca să fie la fel la ambele biserici? Nu pare corect, dar e doar opinia mea. O slujbă nu o poate face preotul singur, totodată nu are gratuitate de la E-on sau de la alte instituții. La iarnă se vor aduna costurile uriașe cu încălzirea și curentul electric + persoanele care ajută la biserică, care au și ele nevoie să fie plătite pentru munca prestată. Biserica respectivă are doi preoți, lume nu este așa multă la slujbe, mulți din cartierul meu merg la …., pentru că oferă și masă după slujbe. Biserica nu are venituri ca să îl angajeze, contribuțiile la stat fiind ridicate (Asta mi-a zis omul direct când i-am transmis ideea mea). Poate pare că „îmi trag jar la oala mea”, după cum e proverbul, dar vă asigur că întreb ca generalitate. Respectuos vă adresez, vă sunt prezentate aceste situații detaliate? Implementați soluții urgente și pentru cântăreți, oamenii de la pangar, paracliseri? Sunt și ei oameni, cu familii, cu greutăți, cu datorii. Vă pot da numele câtorva persoane, dacă doriți ca să le contactați să vă prezinte situația lor exactă, cu toate nevoile pe care le au. Chiar și numărul de telefon al lor, dar și al meu vi-l pot da personal”, a întrebat enoriașul.

”Pentru preoții care nu aveau contribuții am obținut de la vechea guvernare 200 de contribuții. Vom face către noua guvernare toate demersurile ce se impun și pentru obținerea unor contribuții neclericale. Vă asigur că la nivel de Patriarhie este cunoscută situația personalului neclerical; și nu puține au fost demersurile făcute în acest sens”, a răspuns IPS Calinic.