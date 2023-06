Luni, 26 iunie, a început Bacalaureatul, iar vedetele au depănat și ele amintiri din anii de liceu, la o petrecere cu o tematică inedită. Primul sărut cu fluturi în stomac, prima dragoste, primul chiul în grup și, mai ales, prima notă de 3 nu se uită niciodată!

Prezente la petrecerea „Unica, ani de liceu”, vedetele noastre au depănat amintiri din această perioadă a vieții lor. Parcă mai ieri erau și ei în focuri cu BAC-ul. Cert este un lucru: nu vor uita niciodată frumoșii ani petrecuți la liceu.

Nick de la „nnd” (46 de ani) își amintește și acum, cu zâmbetul pe buze, de perioada liceului. A învățat binișor și a terminat Bacalaureatul cu o notă bunicică.

„Nu am uitat niciodată adolescența, nu ai cum să uiți și să înlături copilul din tine! A fost destul de zbuciumată perioada școlii, cum ar fi putut să fie? Mai cu copiatul, mai cu chiulitul. Una peste alta, a fost mișto! Nu vă învăț la prostii! Am fost un elev foarte silitor! Eu am luat BAC-ul cu 8,77. Nu stăteau părinții pe capul meu să învăț! Aveam mintea ageră și prindeam din clasă. Am fost descurcăreț! Și permisul de conducere l-am luat din prima!”, și-a adus aminte Nick, potrivit click.ro.

Actrița Doinița Oancea (40 de ani) a fost o rebelă în liceu. Mergea îmbrăcată foart sexy la ore și…cam chiulea. Artista și-a păstrat, de altfel, și acum, același aer de elevă „fugită” de la ore.

„Eu am făcut Liceul teoretic Sadoveanu, am fost la școala de limba franceză, ca să fac multe ore de engleză. Chiuleam destul des, am luat și nota 2, ce 3?! Am avut parte de toate experiențele pe care le au adolescenții. Cel mai prost m-am simțit atunci când am chiulit de la ora de biologie, deși îmi plăcea profa. M-am dus să beau suc și să bârfesc, dar, culmea, m-am întâlnit pe drum cu ea și m-am simțit foarte prost, am intrat în pământ de rușine.”, a mărturist Doinița Oancea pentru Click!.

Sursa foto: Facebook

