Bratarile statement cu talismane norocoase sunt din nou in tendinte. Cele colorate le iau locul celor in nuante de negru ori argintiu. Scoate in evidenta si tu adevaratele culori si poarta bratari suprapuse, fixe, cu inimi incrustate sau alte talismane.

Uneori, o bijuterie primita cadou sau mostenire de familie ori una gasita intamplator pot fi considerate talisman norocos, mai ales atunci cand purtatorul ii consacra aceasta valoare. Amuletele sau talismanele sunt de nelipsit, de obicei de la mana si cat mai aproape de piele.

De ce aleg vedetele sa poarte bijuteriile talisman?

Simboluri ale norocului, talismanele se regasesc atat in bijuterii, pandantive, lantisoare sau bratari, cat si in anumite obiecte, brelocuri, decoratiuni pentru casa sau masina.

Talismanele sunt simboluri pentru exprimarea propriei personalitati. Cu ele te poti exprima mai usor, iti poti expune propriul stil, poti marca anumite amintiri ori poti celebra persoane dragi.

Care dintre bijuteriile talisman sunt mai indragite de vedetele de la noi?

Vedetele de la noi sunt indragostite de bijuteriile talisman, cu finisaje manuale si pandantive cu diferite mesaje, realizate din materiale de inalta calitate. In acest fel, scot in evidenta emotia pe care vor sa o transmita celor din jur, isi personalizeaza si afiseaza stilul.

Colierele cu pandantiv talisman

Colierele cu pandantive sunt cele care dau tonul, la categoria de bijuterii talisman, preferate de vedete. Cu pandantive talisman, in culori variate si forme diferite, de inima, de fetita sau baiat, luna, anumite pietre, semne zodiacale, cu nume sau initiala numelui ori alte pandantive pe post de talisman, toate se regasesc la gatul multor vedete de la noi. Cele handmade sunt prezente intr-un numar din ce in ce mai mare.

Printre vedetele care le adora se numara Andreea Esca, Andreea Raicu sau Ana Lesko.

Bratari talisman

Pe langa colierele cu pandantiv talisman, care sunt in centrul oricarei tinute, vedetele de la noi, dar si cele din afara sunt indragostite de bratarile talisman.

Bratarile talisman cele mai intalnite si de care vedetele noastre se despart cu greu sunt cele cu snur rosu. Pe langa semnificatia ei speciala de protectoare impotriva deochiului, ori alte superstitii, vedetele de la noi poarta bijuteria cu snur rosu ori negru pentru ca este purtatoare de noroc.

In plus, poate fi asortata cu multe alte bijuterii si incadrata usor in multe tinute.

Vedetele care nu se pot desparti bratarile cu snur, “facatoare de minuni” si le poarta in numar cat mai mare, sunt: Mihaela Radulescu, Catalin Botezatu, Adela Popescu, Dana Savuica, Ana Lesko, Delia sau Malvina Cservenschi.

La mare cautare si adorate de vedete sunt si bratarile cu snur din piele, impletita sau simpla, in diferite nuante si culori cu talismane diferite, in forma de inima, de copil, trifoi, elefantel, semne zodiacale sau inscriptionate cu diferite mesaje.

Cele care fac furori printre vedete sunt brararile metalice, pe care pot fi aplicate nenumarate charm-uri talisman, in culori si forme diferite.

Minidecoratiunile din medalion sau bratara sunt puse in evidenta de talismane inedite, cercei sau inele.

Tot la capitolul bijuterii talisman, preferate de vedete, se incadreaza si ceasurile personalizate, potrivite cu stilul si dorintele fiecaruia. Ceasurile si bijuteriile personalizate sunt la mare cautare si dau un plus de stil persoanei care le poarta.

Combinatiile indraznete de culori, de albastru, verde sau rosu, motivele florale infrumuseteaza aceste piese cheie, prezente la mana oricarei vedete si scot in evidenta vibratia si impactul maxim al talismanelor.

Toate vedetele de la noi le poarta la mana, ca o emblema a statului de “diva”.

Multe dintre ele le poarta cu speranta sa le poarte mai mult noroc in viitor, pentru mai multa sanatate sau bunastare. Pentru toate aceste dorinte la un loc si nu numai, vedetele sunt nedespartite de bijuteriile cu talismanul ideal.

Sursa: https://www.bespecial.ro/bratari-argint