Verzii suceveni vin cu o propunere către autoritățile române în contextul crizei din Ucraina și anume amenajarea de locuri pentru refugiați în centrele pentru informare și documentare turistică din țară. ”De asemenea, noi, verzii suceveni, cerem guvernului să amenajeze în clădirile nefolosite, dar funcționale ale câtorva sute de ”centre pentru informare și documentare turistică”, spații decente pentru refugiații ucraineni. Ajutorul pentru zecile de mii de refugiați ucraineni între care mii de copii, elevi și studenți trebuie gândit pe termen mediu și lung. Chiar dacă războiul se va termina, ei nu se vor întoarce repede în orașele și satele Ucrainei puternic distruse de bombardamente. Sunt în toată țara sute de clădiri noi, funcționale în care s-au tocat zeci, dacă nu sute de milioane de euro ale unor așa-zise ”centre de informare și dezvoltare turistică” unde s-ar putea amenaja spații decente fie pentru cazarea stabilă a refugiatilor, fie pentru amenajarea unor săli de clasă/ studiu pentru copiii refugiaților”, au transmis verzii printr-un comunicat de presă.

