Veste bună pentru sucevenii care vor să obțină permisul auto. În ajutorul celor de la Serviciul permise auto Suceava vor veni începând cu data de 16 mai 50 de polițiști examinatori pentru proba practică din care 25 de la serviciile permise auto din tot atâtea județe din țară și 25 de la Serviciul permise auto București. Anunțul a fost făcut de prefectul Alexandru Moldovan în cadrul unei conferințe de presă el ținând să mulțumescă ministrului afacerilor interne, Lucian Bode, care a aprobat delegarea polițiștilor la Suceava și remedierea pe termen scurt a situației delicate de aici. Moldovan a menționat că prin detașarea celor 25 de examinatori de la serviciile de permise auto din țară se va reduce timpul de așteptare de peste șase luni de la categoriile B și E la circa 2 luni iar la categoriile C, CE și D de la peste opt luni la trei luni de zile. ”Estimarea noastră este că acest număr de 25 de examinatori delegați în trei serii pe parcursul a două luni în perioada 16 mai-12 august ne-ar putea permite examinarea a 5.800 de candidații în vederea obținerii permisului de conducere”,a spus prefectul. Cei 25 de examinatori de la Serviciul permise auto București vor veni în două serii pe lună pe parcursul a trei luni începând tot cu data de 16 mai. ”Vorbim de agenți de poliție specializați care pot să susțintă examinări la toate categriile și atunci am estimat că s-ar putea examina un număr de 1.000 de candidați astfel încât timpii de așteptare se vor putea reduce la o lună de zile sau chiar la zi”, a spus Moldovan. În perioada 1 ianuarie-30 aprilie au fost examinați 6.630 de candidați. ”Au fost realizate 19 sesiuni suplimentare în care am avut posibilitatea să examinăm suplimentar 772 de candidați. Acele sesiuni suplimentare desfășurate în weekend cu ajutorul altor colegi de la serviciile comunitare din țară. În ultimele 6 luni s-au prezentat în audiență peste 3.600 de persoane care au solicitat programare datorită unor situații subiective, obiective la nivel personal și familial în vederea susținerii probei practice. În acest moment avem 731 de dosare care au fost aprobate și care în perioada următoare candidații trebuie să susțină numaidecât proba practică”, a spus Alexandru Moldovan. El a mai menționat că există posibilitatea ca în perioada următoare să poată fi ocupate și cele șapte posturi ale polițiștilor anchetați în cadrul unui dosar de corupție și în plus organigrama serviciului s-ar mai putea suplimenta cu încă cinci noi posturi solicitare care se află în analiză la nivelul MAI.

