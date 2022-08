Contractul de execuție pentru refacerea Palatului Administrativ din Suceava afectat anul trecut de un puternic incendiu s-ar putea semna în maxim 10 zile. Cel puțin așa a declarat ministrul dezvoltării, Cseke Attila, care s-a aflat astăzi într-o vizită de lucru în județul Suceava. ”Procedurile de achiziție sunt la final și sperăm să semnăm contractul de execuție în maxim 10 zile. De asemenea, dacă nu vor fi contestații vom putea semna și contractul de execuție pentru construirea bazinului de înot de la Vatra Dornei în următoarea perioadă. Sunt două contracte bune de lucrări pentru comunitatea suceveană. În cazul Palatului Administrativ șansele sunt mai mari pentru că este un singur ofertant și dacă oferta este eligibilă semnăm contractul. La Vatra Dornei sunt mai mulți ofertanți și trebuie să vedem dacă vor fi sau nu contestații”, a declarat ministrul.

