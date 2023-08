Jean Paler (70 de ani) trece prin clipe cumpline, de mai bine de două săptămâni! Artistul a ajuns de urgență la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Problemele pe care le are cu inima de mai bine de zece ani, nu vor să îi dea deloc pace. Contactat de Click!, simpaticul comediant a mărturisit că nu știe cât o să mai stea internat în spital.

În urmă cu o săptămână, comediantul mărturisea că, peste o săptămână, urmează să fie externat. Însă, calculele de acasă nu s-au potrivit cu cele din târg. „Sunt în continuare la reanimare, la Terapie Intensivă! Nu mă simt bine deloc. Da, trebuie să mai stau în spital, dar nu știu cât! Medicii nu mă țin ei aici, ci mă ține boala. Familia mea a venit la mine, este lângă mine, nu sunt singur!”, a declarat Jean Paler pentru Click!

Jean Paler nu este străin deloc de problemele pe care le are cu inima. În 2012, artistul a suferit un preinfarct în care a fost nevoie de intervenția medicilor unde i-au montat trei stenduri. „Sunt cardiac cronic, operat. Acum am şapte stenturi și un defribilator. Medicamentele mă costă 1.400 de lei pe lună. Am o pensie de 840 de lei, mi-e și rușine. M-au uitat toți, parcă nici nu exist.”, a povestit Jean Paler, pentru emisiunea prezentată de Teo Trandafir la Kanal D, anul trecut, în decembrie, cu ocazia aniversării zilei de naştere.

