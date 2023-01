Jean Paler (70 de ani) cu un ochi râde, iar cu altul plânge! Unul dintre cei mai cunoscuți actori de comedie din România a declarat pentru Click! că acum se descurcă mai bine cu banii, însă a început să își facă o rezervă financiară pentru momentele mai puțin fericite din viața sa care ar urma să vină, dar și pentru locul de veci.

„Ne așteaptă vremuri grele, zic eu, anul acesta. Așa că am pus de ceva timp, la pușculiță, banii care îmi-au rămas necheltuiți de la spectacole. Nu știu ce sumă am strâns până acum, dar cred că sunt destul de multicei. Am pus în pușculiță și de un leu și dolari și euro, de toate. Strâng bani pentru zile negre. Mă gândesc că familia mea nu o să mă îngroape pe asfalt, plus că dacă mai apar și problemele de sănătate, ce o să fac…îmi trebuie bani. Pot să mai duc un deplasări prin țară trei – patru ani dar după aceea ce o să fac? Am nevoie de bani.”, a declarat Jean Paler pentru Click!.

