Vicepreședintele Consiliului Județean, Cristi Crețu, acuzat de o presupusă luare de mită a fost reținut pentru 24 de ore după audierile de la DNA Cluj urmând ca cererea în ceea ce privește măsura preventivă a arestului preventiv să se judece astăzi după masă.

Mihai Ștefănoaia, avocatul său, a declarat că în această fază a cercetării penale înțeles să se prevaleze de dreptul la tăcere și să nu declare nimic. ”Cristinel Crețu în baza dispozițiilor art 83 lit a) Cod procedură penală, a înțeles să se prevaleze de dreptul la tăcere și, în această fază a cercetării penale să nu declare nimic. În consecință, procurorul a emis o ordonanță de reținere de 24 de ore urmând ca mâine să se adreseze judecătorului de drepturi și libertăți cu o propunere de arestare preventivă. Eu, în calitate de avocat angajat am formulat cerere de studiu al dosarului, cerere pe care am adresat-o procurorului de caz și care mi-a fost aprobată iar ca termen de studiu dosar a fost stabilită data de 05 apr 2022 ora 10:00-11:00, dată la care vom ști mai multe despre acuzațiile formulate și probatoriu pe care se bazează acestea. Mai mult decât probabil cererea în ceea ce privește măsura preventivă a arestului preventiv se va judeca mâine după masă. Momentan nu este decât povestea denunțătorului în ceea ce privește primul act material invocat de către DNA, iar, referitor la cel de-al doilea act material, cel de astăzi, este faptul că în biroul inculpatului a fost găsit un plic închis (lipit) cu bani”, a declarat Ștefănoaia.