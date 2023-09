Viceprimarul Lucian Harșovschi a coordonat sutele de voluntari care au participat sâmbătă la Ziua Națională a Curățeniei în municipiul Suceava strângând deșeuri cot la cot cu ei. ”Let’s Do It, again, Suceava, Let’s Do It, Romania! Așa a început ziua de astăzi. Mesajul este simplu: Curățenia orașului este o responsabilitate comună, administrație-cetățeni, iar odată făcută, aceasta trebuie menținută! Mulțumesc sutelor de voluntari suceveni care au participat la Ziua Națională a Curățeniei și îi felicit pentru implicare! Mesajul lor este și a fost susținut mereu de către municipalitatea suceveană, întrucât cu toții ne dorim un oraș mai curat, o țară mai curată și un mediu mai sănătos. Împreună menținem orașul curat”, a transmis Harșovschi.Acțiunea a avut loc atât în municipiul Suceava, cât și în mai multe localități din județ în cadrul acțiunii „Ziua Curățeniei Naționale”, organizator fiind „Let’s Do It, Romania!”.