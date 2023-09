Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, consideră că vineri, 15 septembrie s-a scris o pagină importantă în dezvoltarea județului Suceava. Încă 22 de primării au primit, de la ministrul dezvoltării, Adrian Veștea, aprobare pentru aducțiunea de gaz metan. ”Îmbucurător este că majoritatea localităților sunt din mediul rural, iar în momentul de față, pentru rețeaua de gaz metan, au primit bani 59 de primării, dintre care 7 orașe și 52 de comune. Proiectele, în valoare totală de 270 milioane de euro, presupun realizarea a circa 1.320 km de rețea de gaze și se adresează la circa 190.000 de locuitori”,a spus Flutur. Până în momentul de față, 16 primării au rețele de gaze naturale, 5 municipii, 4 orașe și 7 comune, rețelele acestea deservind circa 165.000 de locuitori. În urma acestor investiții crește gradul de conectare la rețeaua de gaze în județului Suceava de la 22% la 47% din populație. ”La un simplu calcul, dacă numai 100.000 de familii ar consuma 3 m2 de lemn de foc pe an, înseamnă o economie de 300.000 de m2 de lemn de foc care nu se vor mai tăia din pădurile Sucevei în fiecare an”,a arătat Flutur.

Tot astăzi s-au mai semnat proiecte de aproape 20 milioane de euro pentru refacerea podurilor de pe DJ177A Frasin – Stulpicani – Holda, dar și proiecte de apă și canalizare pentru municipiul Câmpulung Moldovenesc, proiect de asfaltare de drumuri în municipiul Fălticeni, în comunele Volovăț, Rădășeni și Bunești.

”Am toate cuvintele de apreciere pentru primarii suceveni harnici care sunt campioni la nivel național în depunerea de proiecte și o să vă dau câteva exemple. Prin Programul Anghel Saligny și PNDL sunt depuse proiecte de peste 900 milioane de euro de primării sucevene și Consiliul Județean. Cu banii aceștia s-au modernizat sau sunt în curs peste 1.000 de km de drumuri comunale și județene. Se investește în rețele de apă și canalizare de peste 1.800 km și creste gradul de conectare a populației la apă canal și gaze naturale, dublându-se. Ca șef al administrației publice sucevene, cu aceste date pot susține clar că Suceava se dezvoltă, România se dezvoltă. Mă bucur că am fost și sunt unul dintre cei care pun umărul prin fapte concrete și prin proiecte concrete în acest sens”, a conchis Gheorghe Flutur.