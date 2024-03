Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a făcut astăzi un apel către cetățeni să folosească aplicația gratuită ”Suceava Alert” pentru a sesiza problemele. ”Reamintesc sucevenilor de aplicație și fac apel la aceștia să semnaleze acolo toate problemele cu care se întâlnesc, pentru ca acestea să ajungă la cei care pot lua decizii și implicit pot găsi soluțiile necesare. Cei care verifică mesajele din aplicație vor fi mai atenți și vor trimite de acum confirmare de primire pentru fiecare notificare. Cei care depun sesizările, primesc notificare cu ”sesizarea dumneavoastră a fost înregistrată”, ulterior pot vedea și dacă aceasta a fost rezolvată. Aplicația este în continuare disponibilă atât pe android, cât și pe iOS, gratuit”, a spus Harșovschi. El a subliniat că până în prezent pe această aplicație s-au adunat doar 28 de sesizări. ”E bun facebook-ul, Instagram-ul, Tok-Tok-ul dar îi rog pe suceveni să folosească și aplicația Suceava Alert iar colegii mei vor rezolva sesizările în timp foarte scurt”, a mai spus viceprimarul.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating