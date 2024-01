Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, propune modernizarea pistei de atletism a stadionului Areni. El speră ca acest lucru să se realizeze în acest an. „Stadionul Areni nu înseamnă doar echipa de fotbal! Ne-am dorit să sprijinim performanța și am ales să susținem o echipă despre care am crezut că va face performanță. Din acest motiv, nu au fost bani și pentru alte modificări/îmbunătățiri ale stadionului. Îmi doresc ca anul 2024 să fie anul schimbării acestui lucru, motiv pentru care voi propune colegilor din Consiliul Local alocarea banilor necesari pentru reabilitarea și cauciucarea pistei, pe care mii de suceveni o folosesc. Sper ca anul acesta să putem realiza acest proiect și să oferim susținere reală celor care fac mișcare pe stadion”, a spus Harșovschi.