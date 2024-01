Un credincios dintr-o parohie din județul Suceava a reclamat la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților că preotul de la biserica din sat pleacă des la muncă în străinătate și lasă biserica pe mâna unui coleg bătrân care are probleme de comportament și sănătate. ”Sunt un credincios al Parohiei ….., din ….. Ani la rând eu și credincioșii am contribuit la înfrumusețarea bisericii noastre, s-a construit biserica nouă, dar încă nu este sfințită, acum se construiește și praznicar. Am fost alături la treabă, oamenii au dat bani, au ajutat fiecare cu ce au putut, cu treaba, cu utilaje. Avem o situație cu care ne confruntăm în parohie și se creează discuții între noi credincioșii. Părintele nostru paroh nu stă în parohie, vine la servicii și pleacă. Dar pleacă des în străinătate la muncă ….. și rămânem cu preotul în vârstă care are și el probleme uneori de comportament, de sănătate și nu doar… Vreau să vă întreb cum acceptați ca preoții care sunt la conducerea bisericilor să fie și preot și să fie și muncitor în străinătate în sâmbete… sărbători…? Noi vrem să avem cu cine ne sfătui când mergem la biserică și să-l găsim la casa parohială când avem nevoie. El nu stă acolo, stă preotul celălalt, dar nici el nu este prezent, doar doamna. Doamna ne răspunde, doamna ne conduce biserica. Nu mai dăm nici noi niciun ajutor pentru biserică în cazul acesta. De ce tolerați lucrurile astea când Biserica trebuie să dea dovadă de alte lucruri? De ce imaginea pe care o afișați public la TV, la radio, pe alte canale publice, la slujbe în fața oamenilor este una de smerenie, mai ales la astfel de preoți, dar în unele parohii este dezastru cu știrea dumneavoastră și a domnilor protopopi? Parohia noastră este tot mai goală. Cu asemenea preoți ne ducem de râpă. Așteptăm să terminăm o biserică în ani de zile, până se sfințește se tot strică câte ceva la construcție. Mai treceți și în parohia noastră mai des, că banii noștri au fost cu folos. După ce părinții au mers cu agheasma prin sat și au încasat bani pleacă prin străinătățuri, pentru că părintele nostru nu este la biserică. Oare unde este? Nu mai afișați imaginea smereniei Bisericii Ortodoxe pentru că realitatea și practica este alta! Sănătate, Înaltpreasfințite Părinte și vă doresc un an cu folos și realizări! Vă așteptăm cu dragoste la noi!”, a scris credinciosul.

”Sesizarea dumneavoastră a fost trimisă spre verificare Sectorului Bisericesc. Cât despre celelalte afirmații ale dumneavoastră, le pun pe seama supărării, care face ca pe toți ceilalți să îi vedem mai prejos decât propria persoană”, a răspuns IPS Calinic.