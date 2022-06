Aproape 100 de milioane de euro însumează proiectele aflate în derulare, cele aprobate deja la finanțare și cele care sunt depuse în vederea obținerii finanțării din fonduri europene, guvernamentale și locale de către primarul liberal al orașului Vicovu de Sus, Vasile Iliuț, în primul său an de mandat început odată cu depunerea jurământului din data de 15 iunie 2021. ”Vreau să accentuez că din data de 15 iunie 2021 de când am depus jurmântul și până astăzi am reușit să deblochez proiecte și să dau drumul la altele cum nu s-a mai făcut în ultimii 24 de ani. Am și preluat unele proiecte din spate care niciodată nu s-ar fi concretizat dacă noi nu le reactualizam și nu le puneam cum trebuie pentru că în forma în care erau puse nu aveau șanse să treacă. Cetățenii au mari așteptări dar așa le-a rânduit Dumnezeu și le-a dat pe toate inclusiv deschiderea punctului vamal de la Vicovu de Sus-Crasna un proiecte promis de mine în campania mea electorală la care și adversarii au râs și au zis că o să deschizi punctul când o să zboare porcul și când o să-ți crească păr în palmă”, a spus primarul Iliuț. El a subliniat că în perioada următoare orașul Vicovu de Sus va deveni un adevărat șantier.

Apă, canalizare și gaz

Vasile Iliuț a arătat că cel mai mare proiect este cel de aducțiune a apei și canalizării, proiect în valoare de peste 34 de milioane de euro, care va fi demarat în această vară. Un alt proiect esențial pentru vicoveni este cel legat de introducerea gazului metan proiect care va fi finanțat prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saqligny”. ”În acest proiect suntem în asociere cu Mușenița, Vicovu de Jos și Bilca. Sperăm ca la anul magistrala de gaz să ajungă la Vicovu de Sus. Este un proiecte de 9 milioane de euro și de le va beneficia aproape 4.000 de locuințe. Încălzirea este cea mai mare problemă în viitorul apropiat. Lemnul va fi o problemă în situația actuală în care locuințele se încălzesc cu acest tip de combustibil. La Vicovu de Sus se consumă în jur de 40.000 de metri cubi de lemne pe iarnă. Este imens”, a declarat primarul. El a menționat că tot pe PNI ”Anghel Saligny” au mai fost depuse proiecte pentru două centuri ocolitoare, una la Bivolărie și cealaltă pe zona de frontieră care iese la Bilca totalizând 4 kilometri. Alte proiecte vizează contruirea unui număr de două case de cultură, a unei săli de sport și reabilitare pod în zona Bivolăriei și a unei grădinițe cu program prelungit. ”Mai avem de betonat drumuri pe niște proiecte cu fonduri europene dasr asta după ce realizăm rețelele de apă și canalizare”, a spus Iliuț. El a precizat că mai are în vedere realizarea a trei Planuri Urbanistice Zonale cu bani din PNRR, extinderea de rețele electrice, modernizarea pieței, construirea unei noi remize pentru pompieri și a unei hale pentru utilajele Primăriei.