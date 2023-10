Bombă în showbiz! S-a aflat cel mai mare secret al lui Victor Cornea! Tenismenul se pare că are un copil în vârstă de de 10 ani, un băiat pe nume Luca, de care n-a pomenit nimic până acum și pe care a dorit să-l țină ascuns. Potrivit informațiilor oferite de cancan.ro, iubitul Andreei Bălan i-a făcut deja cunoștință fiului său cu artista, dar și cu fetițele ei rezultate în urma mariajului cu George Burcea, notează click.ro.

Recent, Andreea Bălan i-a organizat o petrecere ca în povești fiicei sale mai mari, Ella, care a împlinit 7 ani. La party a fost prezent inclusiv fiul lui Victor Cornea, Luca, pe care Victor nu a dorit să îl expună de-a lungul timpului. Nici măcar colegii sau amicii sportivului nu știau că acesta are un fiu. Click! prezintă declarațiile oferite pentru sursa citată:

„Am o relație foarte bună cu el, cu copilul meu, Luca, dar și cu mama lui, Irina, o fată pe care am cunoscut-o cu ceva vreme în urmă, pe când eram mult mai tânăr. Irina este bucureșteancă și am avut o poveste frumoasă de dragoste, cândva. Așa a fost situația atunci, eu am stat mult timp în Statele Unite în acea perioadă… Am avut o relație bună, dar am decis să o luăm fiecare pe drumul lui, cu propria lui carieră! Luca are 10 ani, este clasa a V-a și stă cu mama lui în București și ales să joace fotbal, iar nu tenisul de câmp, după modelul meu. (…) Luca a fost și la ziua mea de naștere și a fost prezent și la ziua Elei (n.r. Andreea Bălan, actuala iubită a lui Victor Cornea). Se înțelege bine și cu Ela, așa că nu există probleme! Nu înțeleg deloc de unde vin anumite acuze la adresa mea, pe acest subiect, mai ales că nu am ascuns niciodată copilul…”

