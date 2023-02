La împlinirea a 90 de ani de viaţă şi aproape 70 dedicaţi artei dramatice, actorul Victor Rebengiuc a acordat un interviu-eveniment pentru mult mai tânărul său coleg de breaslă, actorul Mihai Bobonete. Întâlnirea celor doi a avut loc la Teatrul Bulandra din Capitală, Sala Liviu Ciulei, acolo unde aniversatul a interpretat multe dintre rolurile care l-au consacrat. Click! vă prezintă câteva dintre cele mai emoționante declarații, legate de copilăria sa, precum și alte aspecte din viața privată.

Victor Rebengiuc a povestit că i s-a întâmplat de câteva ori, de-a lungul carierei, să-şi petreacă ziua de naştere pe scenă şi mărturiseşte că sentimentele trăite atunci au fost frumoase, cu toate că nu îi place să fie în centrul atenţiei.

Actorul, care a realizat de-a lungul carierei peste 200 de roluri, oferă foarte rar interviuri și vorbește în astfel de împrejurări despre realizările profesionale. Așa se face că detaliile despre viața privată a artistului sunt foarte puțin cunoscute. Cu toate acestea, întâlnirea cu Mihai Bobonete i-a creat dispoziția necesară pentru a se deschide mai mult decât de obicei.

„Părinţii dumneavoastră s-au despărţit când aveaţi 3 ani, apoi tatăl dumneavoastră s-a prăpădit la Stalingrad”, i-a spus actorul care îl interpretează pe Bobiță în serialul „Las Fierbinți” de la PRO TV. „Nu am avut tată, am avut bunic, din fericire. Am fost crescut de bunicii materni. Au fost minunaţi cu noi, ne-au crescut foarte bine. Oameni simpli, de la mahala. Bunică-mea era o fată frumoasă când era tânără, avea şi ceva zestre: o casă. Bunică-miu era un bărbat superb – brunet, cu părul creţ, avea mustaţă. Nu l-am moştenit noi, nici eu, nici frate-miu. S-au căsătorit, au început să facă copii, apoi bunică-miu și-a deschis o măcelărie și a dat faliment, aşa că a pierdut casa, a vândut-o. Şi noi trebuie să ne tot mutăm, pentru că ei se mutau în funcție de unde era chiria mai ieftină. Am făcut asta vreo trei-patru ani. În fiecare toamnă, de Sfântul Andrei, ne mutam dintr-un cartier al Bucureştiului în altul. Eu şi cu frate-miu stăteam pe mobilă, pe camion”, povestește Victor Rebengiuc, potrivit sursei citate.

