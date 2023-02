Consiliul Județean Suceava va aloca 1,5 milioane de lei pentru modernizarea bazei nautice de canotaj din Fălticeni. Anunțul a fost făcut de șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, în ședința de astăzi a deliberativului. „Vom veni în ședința următoare cu alocarea unei sume de bani din partea CJ Suceava în parteneriat cu Primăria Fălticeni pentru modernizarea bazei nautice de canotaj. Noi am avut mai multe discuții pe această temă cu primarul de Fălticeni și l-am rugat să vedem ce sumă e nevoie, cât poate să pună Fălticeniul și cât noi. Iar Consiliul Județean va aloca aproximativ 1,5 milioane de lei pentru modernizarea bazei nautice de la Fălticeni, dar nu în ședința de astăzi. Ei trebuie să dea hotărârea de Consiliu Local și în funcție de asta vom da și noi o hotărâre”, a arătat Flutur.

De precizat că primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, declara la începutul acestui an că unul dintre obiectivele de investiții foarte importante pe care îl va derula în 2023 este cel pentru reabilitarea, modernizarea și extinderea Bazei Nautice de canotaj din Fălticeni situată pe malul lacului Șomuz în imediata apropiere a Bazei de Agrement ”Nada Florilor”. „Este o investiție necesară atât pentru sportul de performanță cât și pentru sportul de masă. Să nu uităm canotajul a constituit un rezervor imens de medalii inclusiv olimpice. A fost unul din sporturile care a obținut medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo iar unii dintre participanții care au obținut medalii s-au pregătit în decursul carierei lor sportive și la Baza Nautică de canotaj din Fălticeni. Prin urmare consider că este un gest absolut corect și necesar pentru că Baza Nautică de canotaj de la Fălticeni poate constitui un punct extrem de important și vital de pregătire a canotorilor care ne vor reprezenta în competițiile internaționale”, a spus Cătălin Coman. El a arătat că valoarea investiției doar pentru partea de construcții este de aproximativ trei milioane de lei. „Este un proiect frumos, un proiect care asigură condiții optime pentru pregătire, un spațiu generos pentru depozitarea bărcilor și cu ieșire spre luciul de apă nu cum este acum o ieșire improvizată în lateral, cu vestiare pentru fete, băieți, grupuri sanitare care acum din păcate nu există, o sală de pregătire metodică cu toate dotările necesare pentru că sportul de performanță presupune pe lângă pregătirea fizică și anumite chestiuni tehnico- tactice, un spațiu pentru ergometre în sezonul de primăvară toamnă. Ne-am consultat cu antrenorii de canotaj din Fălticeni și nu numai. Inclusiv cu doamna Elisabeta Lipă am avut o discuție referitoare la partea strict tehnică care va trebui asigurată acolo astfel încât să oferim condiții optime de pregătire sportivilor. Doamna Lipă a spus că în condițiile în care se va realiza această investiție multe loturi de olimpici la canotaj de la nivelul celor mici până la nivel de seniori vor veni să se pregătească la Fălticeni”, a mai declarat Coman.