Tratamentele smart-serum, machiajul 3d printabil, interventiile laser pentru infrumusetare, acestea sunt tehnologiile pe care se bazeaza specialistii atunci cand incearca sa prezica viitorul unui domeniu aflat in continua crestere: domeniul cosmetic.

In 2019, cand piata globala de produse de infrumusetare depaseste deja 200 de miliardde de dolari, aceste tratamente par a fi viitorul in ceea ce priveste dezvoltarea tehnologica a cosmeticii.

Mastile printabile aplicabile pe fata – produsele ce vor revolutiona make-up in 2019

Specialistii Neutrogena spun ca in curand, pana la finalul anului 2019, vor lansa pe piata un nou tratament cosmetic absolut revolutionar, unic la nivel mondial: masca printabila pentru fata.

„Aceeasi tehnologie de recunoastere a fetei care va permite sa va deschideti iPhone-ul X prin vizionarea ecranului ne permite de asemenea sa scanam si sa cream un model 3-D al fetei dvs. in aplicatia noastra”, spune Michael Southall, lider mondial in cercetare si dezvoltare pentru frumusete hig-tech si dispozitive la Johnson & Johnson. Iar prin intermediul acestei tehnici se va crea o masca high-tech cu produse cosmetice, ce nu va mai trebui aplicata sub forma de machiaj, ci doar plasata pe fata, pentru a-si face efectul.

Acest lucru pare cel putin incredibil, nu? Ei bine, Neutrogena considera ca aceasta masca va putea fi lansata pe piata in mai putin de jumatate de an, urmand ca pana la finalul anului 2019 sa ne putem bucura deja de efectele ei.

SmartSerum Atolla – un alt produs revolutionar din gama de ingrijire a fetei.

Atunci cand vine vorba despre ingrijirea corporala si ingrijirea tenului fetei, unele companii estetice nu au limite. Atolla este un nou brand inventat de o astfel de companie. Acest brand presupune realizarea unui ser de ingrijire si revitalizare a pielii absolut incredibil. El isi are intreaga istorie in recoltarea unor probe genetice, care sa ofere specialistilor date despre pielea consumatorilor, pe baza carora acestia sa produca serul specific de care fiecare om are nevoie. Cu alte cuvinte, mai simplu spus, in cativa ani, spun specialistii, ne vom putea bucura de cosmetice personalizate, pentru fiecare om in parte, in functie de pielea sa.

Ni’Kita Wilson este specialista in „make-up genetic” – acest nou trend ce pare sa apara pe piata cosmeticelor si ea declara faptul ca un astfel de ser ar putea fi folosit ca test pentru cateva zile, acesta adunand cat mai multe date despre piele, fiind mai apoi prelucrat si transformat in creme sau masti de fata specifice care sa trateze in parte fiecare problema a unui om, conform nevoilor sale.

„Vorbim aici despre companiile farmaceutice care dezvolta noi medicamente topice care sa regleze si sa reduca genele hiperactive sau inferioare in pielea uman”, mai adauga ea.

Protectie UV de ultima generatie – iata ce vor sa inventeze specialistii

De asemenea, omenirea se pregateste sa mai faca un alt pas urias in ceea ce priveste dezvoltarea unui nou mod de protectie UV.

„Avem tehnologia necesara chiar pentru a activa anumite ingrediente injectate in piele prin intermediul contactului cu temperatura si lumina, deci un pas evident si, speram noi, inevitabil in dezvoltarea unor protectii solare eficiente este acela de a avea un produs de ingrijire care sa se declanseze singur, in situatii in care pielea este expusa la factori UV intensi”.

Asta presupune ca pielea noastra sa fie setata in mod practic, prin tehnologie, pentru a raspunde factorilor externi in functie de unele tratamente facute in trecut. Iar in doar cativa ani specialistii spera sa poata dezvolta astfel de tratamente pentru a fi disponibile publicului larg.

