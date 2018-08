Piata auto si serviciile de inchirieri auto sunt in continua crestere in Romania. Peste 15.000 de masini s-au inregistrat in Romania doar in primele 2 luni ale acestui an. Iar firmele de profil raporteaza cresteri impresionate si ele.

Un studiu PwC arata mai mult decat atat, faptul ca in Romania, pana in 2030 ar urma ca serviciile de ride-sharing ar urma sa acapareze o treime din piata transporturilor. Ce ar determina aceasta crestere si de unde apetenta romanilor spre astfel de servicii, aflati in randurile urmatoare.

1 din 3 Km parcursi in regim „shared” pana in 2030 pe strazile Romaniei

Specialistii din transport si reprezentantii firmelor de car sharing si de rent a car considera cu un optimism convins faptul ca Romania urmeaza sa se integreze la nivel european in programe din ce in ce mai diversificate de evolutie a transporturilor.

Dupa inscrierea in Unionrentacar (portal european de servicii rent a car) Romania adera si la serviciile de car sharing, mai multe firme din Cluj si Bucuresti fiind deja jucatori activi pe aceste segmente.

Conform studiului PwC, peste 50% din masinile ce vor circula in 2030 pe strazile romanesti vor fi electrice, iar acest lucru va incuraja cresterea serviciilor de tip car sharing. Modernizarea masinilor reprezinta o metoda de a accelera si modernizarea serviciilor de transport: in speta serviciile de inchirieri auto si car sharing.

Cu 33% mai multe inmatriculari se prezic pentru pana in 2025

Aceiasi specialisti considera ca pana in anul 2025 numarul de inmatricularilor vor creste cu peste 33%. Ei bine, in Romania aceasta tendinta deja se simte, deoarece in primele luni ale anului inmatricularile au crescut cu peste 30% fata de anul trecut.

Pentru SUA sunt prevazute cresteri de peste 20%, iar China ar urma cu o crestere de aproximativ 33% in ceea ce priveste numarul inmatricularilor. Iar aceste cresteri vor cere automat dezvoltarea unor noi retele de tranport, imbunatatindu-se astfel si retelele de infrastructura.

Cresterea auto vor cere neaparat imbunatatirea situatiei infrastructurii in toate statele. Romania ar urma sa se alinieze poate la aceste tendinte, deschizand drumul pentru autostrazi si pentru mai multe drumuri performante cu 4 benzi.

Astfel, in doar 2 decenii ar urma sa resimtim o transformare radicala a intregului sistem de transport. Voi ce parere aveti despre aceasta prezumtie? Se va putea alinia Romania acestor standarde?