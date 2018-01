Piata de masini second hand este in continua crestere in Romania ultimilor ani. Un autoturism second hand are si avantaje si dezavantaje, iar pentru unii romani ce nu dispun de un buget extrem de mare, acest tip de automobil poate reprezenta o adevarata optiune atunci cand doresc sa-si achizitioneze o masina.

Exista insa extrem de multe autoturisme care se prezinta intr-o stare jalnica sau sunt defecte, prezentand probleme grave fiind insa vandute in continuare pe aceasta piata. Acestea de obicei au presupusul avantaj ca sunt extrem de ieftine. Insa pretul mic nu reflecta neaparat lipsa calitatii de fiecare data.

Exista anumite criterii care ne pot explica cum ar trebui sa ne calculam pretul in cazul unei masini second hand. In acest articol veti descoperi cele mai importante lucruri ce influenteaza costul unui autovehicul la mana a doua.

Anul masinii – cel mai important factor

Anul masinii este extrem de important atunci cand stabilim pretul. O masina veche va fi automat mai ieftina decat una noua. Insa pentru cumparator poate fi un dezavantaj pe termen lung. Acesta va trebui sa investeasca per total mai mult in ea decat in una noua.

Combustibilul – un factor destul de important in stabilirea pretului

Diesel sau benzina? Este o intrebare extrem de importanta si atunci cand ne gandim la pret, dar si atunci cand ne gandim la investitia viitoara in masina. O masin diesel va fi mai ieftina (in general) decat una pe benzina. Insa de multe ori, diesel-ul afecteaza si performanta masinilor.

Motor, versiune, model

Si modelul si marca, dar si motorul si versiunea sunt factori ce determina pretul unei masini. Toti acesti factori sunt standard, fie ca vindem masina, fie ca o cumparam, pentru a ne realiza calculul. De cele mai multe ori, daca doriti o masina buna, cu un motor bun, o stare tehnica buna si cu inspectia tehnica la timp, realizata cu seriozitate, puteti alege un autovehicul din flota unei firme de rent a car. Aceste firme sunt obligate sa aiba masini bine intretinute, fiind extrem de des verificate de Registrul Auto Roman.

Ce preturi exista pe piata auto SH din Romania? Ce spun specialistii?

Specialistii de pe piata auto din Romania considera ca majoritatea masinilor la mana a doua se incadreaza intre o marja de preturi ce incepe intre 30% – 45% din pretul unei masini noi. Media in ceea ce priveste pretul unei masini SH este de 42% din pretul nou pentru acelasi model.

Exista insa si exceptii. Exista masini care se pot vinde si pentru 400 – 500 euro, pretul reprezentand sub 10% din pretul automobilului nou. In acelasi timp, daca masina este relativ noua si cu km putini, pretul poate fi chiar peste 60 – 65%.