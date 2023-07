Polițiștii din Ipotești în timp ce se aflau în serviciul de supraveghere, îndrumare și control al traficului rutier pe DC 2 de pe raza satului Știrbăț, comuna Udești au efectuat semnale de oprire unui autoturism care circula pe direcția DJ208 A spre satul Racova. După declinarea calității s-a procedat la solicitarea documentelor conducătorului auto și ale autoturismului. Conducătorul auto a fost identificat în persoana unui tânăr de 20 ani, cu domiciliul în satul Șcheia. Fiind întrebat cu privire la permisul de conducere, conducătorul auto a declarat că nu posedă permis de conducere. Fiind verificat în bazele de date ale Poliției Române s-a stabilit faptul că tânărul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Totodată șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În conformitate cu prevederile art. 293 alin. 1 din Codul de procedură penală în cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prev. şi ped. de art. 335 alin. 1 din Codul penal.

