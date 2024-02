Viorica și Ioniță de la Clejani nu mai au nevoie de absolut nicio prezentare. Au trecut mai bine de 30 de ani din momentul în care cei doi au decis să devină o echipă de zile mari nu doar pe plan personal, ci și profesional. Cu toate că informații despre începutul relației lor nu au fost dezvăluite până acum, Ioniță a decis să rupă tăcerea și să relateze momentul în care și-a cunoscut marea dragoste, notează click.ro.

„Dragoste la prima vedere a fost cu Viorica. Am cunoscut-o când avea 14 ani. Mi-a plăcut de ea, dar era prea mică. I-am și spus: „Dacă erai tu mai mare…. Am cunoscut-o la aniversarea mătușii ei, care la vremea aceea era prietena mea. Eram prieteni de familie. Cânta frumos și era înțepată, și avea ceva al ei. I-am dat chiar felia mea de tort. După cinci ani, eu stăteam în București, pentru că tata mi-a spus așa: „Te duci la București și-ți termini școala! Și să ai și serviciu, că, dacă nu ai, te arestează Ceaușescu!. Asta a fost educația pe care am primit-o de la tata, care era foarte dur. Și mi-a mai spus: „Tu te duci la școală să înveți carte! Să nu fii amărât, ca mine!”, a mărturisit Ioniță de la Clejani, într-un interviu viva.ro.

Sursa foto: Facebook

Citește mai multe pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/viorica-si-ionita-de-la-clejani-poveste-de-2339311.html