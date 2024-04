VizioKids lanseaza un program unic de cursuri de educatie personala pentru copii. Acest program se intinde pe o perioada de 28 de saptamani, cu o sesiune pe saptamana, si le ofera copiilor oportunitatea de a invata abilitati esentiale precum comunicarea, negocierea, gestionarea finantelor, antreprenoriatul si cunostinte despre diverse meserii si industrii.

Programul VizioKids se diferentiaza prin abordarea sa inovativa fata de educatie personala, integrand elemente practice si teoretice intr-un mod interesant si interactiv. Copiii vor beneficia de sesiuni de instruire de la traineri care ii vor ghida in invatarea si dezvoltarea abilitatilor lor, dar vor beneficia si de invatare experientiala.

Un aspect distinctiv al acestui program este participarea profesionistilor invitati din diverse domenii. Copiii vor avea ocazia de a interactiona direct cu experti din diferite domenii si de a invata de la ei insisi, precum si din experienta lor practica si din sfaturile lor valoroase.

De asemenea, doua dintre sesiunile programului vor fi sub forma unor vizite la companii locale. Aceste vizite le vor oferi copiilor o perspectiva reala asupra mediului de lucru si le vor permite sa inteleaga mai bine lumea afacerilor si posibilele cariere pe care le pot urma in viitor.

„Suntem extrem de mandri sa lansam acest program inovator de educatie personala pentru copii”, a declarat reprezentantul VizioKids. „Credem ca este esential sa le oferim copiilor nu doar informatii utile, ci si modalitati inovative de invatare, prin care sa dobandească abilitati practice si sa aiba parte de experiente reale care sa ii pregateasca pentru viitor.”

Pentru mai multe informatii despre programul de cursuri de educatie personala pentru copii oferit de VizioKids si despre cum va puteti inscrie copiii in acest program, va rugam sa vizitati site-ul VizioKids.ro.

Despre VizioKids

VizioKids.ro este o platforma si un program inovator care ofera o varietate de resurse educationale pentru copii. Misiunea noastra este sa inspiram si sa incurajam copiii sa isi descopere pasiunile, sa isi dezvolte abilitatile si sa isi atinga potentialul maxim intr-un mediu inspirational si suportiv.