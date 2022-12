Cu prilejul Zilei Internaționale Anticorupție (9 decembrie), procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Crin Bologa, va efectua o vizită la Washington, în perioada 8-9 decembrie 2022, la inițiativa Ambasadei României în SUA.

Cu această ocazie, procurorul șef al DNA va susține, vineri, 9 decembrie 2022, o prezentare și va participa la o discuție privind eforturile și experiența României în organizarea luptei anticorupție și consolidarea statului de drept. Evenimentul intitulat “Romania’s Democracy Agenda: Fighting Corruption, Strengthening the Rule of Law” are loc la invitația prestigiosului Institut Hudson din capitala americană, și va putea fi urmărit inclusiv online.

Procurorul șef al DNA va avea de asemenea întâlniri cu oficiali americani din cadrul Departamentului de Justiție al SUA, al Departamentului de Stat, precum și cu alți profesioniști din mediile guvernamentale, de expertiză și de analiză americane, specializate în domeniul anticorupției.

Prezența procurorului șef al DNA la Washington oferă ocazia, la două decenii de la crearea parchetului românesc anticorupție, punerii în prim-planul agendei Parteneriatului Strategic româno-american a dimensiunii de cooperare în domeniul luptei anticorupție și consolidării statului de drept – dimensiune fundamentală a acestei relații construită pe valori democratice comune.

Vizita înaltului magistrat face parte din ampla serie de evenimente organizate de Ambasada României în SUA pentru marcarea a 25 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic între România și Statele Unite.