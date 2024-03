Naționala sub 18 ani a României, echipă calificată la turneul final al Campionatului European din Bulgaria (10-21 iulie), s-a reunit în aceste zile, la Constanța, în vederea participării la turneul de calificare pentru Euro Under 20. România a ales să participe cu naționala sub 18 ani la turneul de calificăre pentru Europeanul sub 20 ani (5-7 aprilie).

”Dacă am fi putut strânge toți băieții de la naționala Under 20, atunci am fi participat cu această echipă la calificări. Dar, de exemplu, liderul acestei generații, Daniel Chițigoi nu poate răspunde convocării, el fiind în plin campionat cu echipa sa, în Polonia. În aceste condiții, Consiliul Director al federației a găsit oportună participarea la turneu cu naționala sub 18 ani în vederea pregătirii pentru turneul final din vară”, a declarat președintele FR Volei, Adin Cojocaru. Grupa U20 va avea loc la Talinn (Estonia). Vor participa Estonia, România, Ucraina și Țările de Jos. Din selecționata României face parte și jucătorul sucevean Ioan Verciuc. Sportivul face parte din echipa CSS-LPS Suceava și este pregătit de antrenorii Tudor Orășanu și Bogdan Macsim.

Antrenorii Răzvan Parpală, Nicolae Bogdan și Andrei Butuc au convocat pentru acest stagiu un număr de 16 jucători. Dintre aceștia, 14 vor face deplasarea în Estonia. Alexandru Petculescu, Alexandru Oprea, Albert Paraschiv (coordonatori), Andrei Patca, Palfy Stan, Darius Lae, Vlad Alecu (centri), Cătălin Ștefan, Patrick Verdeș, David Ispas și Eduard Panait (extreme), Ioan Verciuc, Ioan Șovan, Matei Josan (opuși), Dragoș Crișan, Andrei Grigore (libero).