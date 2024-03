Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur i-a întâmpinat personal pe pasagerii primului zbor Schengen care a ajuns astăzi de la Milano, din Italia, pe Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava. De precizat că începând de astăzi, 31 martie, România a intrat în spațiul Schengen aerian și maritim. Avionul care a operat zborul Milano – Suceava a aterizat pe aeroportul „Ștefan cel Mare” la ora 9:45, cei 230 de pasageri fiind întâmpinați de șeful administrației județene, Gheorghe Flutur și de directorul aeroportului, Ioan Măriuța. Pentru a marca acest moment festiv autoritățile sucevene au pregătit un tort aniversar, iar pasagerii au primit stegulețe și abțibilduri pentru a le lipi pe bagaje pentru a-și aduce aminte că au ajuns la Suceava cu primul zbor Schengen.

„Este o premieră astăzi și la Suceava și în România. S-a mai ridicat o barieră pentru țara noastră, intrarea în spațiul Schengen aerian și maritim cu data de 31 martie. De astăzi Suceava putem spune că este acasă în inima Europei. Și Europa este acasă la Suceava în inima Bucovinei. Am venit astăzi să întâmpinăm cursa de Milano – Suceava, cu 230 de pasageri, care în premieră au venit pe noul regulament liber de verificare la Poliția de Frontieră. E un moment așteptat de mult. S-a făcut dreptate. E o demnitate meritată și câștigată. De 12 ani ne luptăm cu argumente pentru a intra în acest spațiu de 27 de țări. Trebuie să știe lumea că de azi încolo se circulă spre Suceava și dinspre Suceava așa cum s-ar merge la București. De acum la fel se va merge și în Germania, Italia sau Spania. Este un mare câștig pentru cetățenii români. Așteptăm acest lucru să se întâmple și la granițele pe uscat. Dar faptul că s-a dat drumul la Schengen aerian și maritim este semnalul și garanția că urmează celălalt. Și am ținut să așteptăm pasagerii de Milano cu un steguleț, cu abțibilduri pe care să le lipească pe valizele lor de călătorie pentru a le reaminti de această zi istorică de la Suceava pentru că după intrarea României în Uniunea Europeană, în 2007, acum cred că este unul dintre marile evenimente pentru România care trebuie marcat”, a precizat Flutur.

El a subliniat faptul că începând de astăzi Suceava va fi una dintre cele 17 porți de intrare în Schengen a României. „Ne bucurăm că și Suceava este pe această linie. Avem multe investiții făcute aici la Suceava. Numai ultimele amenajări pentru fluxurile Schengen și non-Schengen. Dar despre aeroport trebuie să spun că numai anul trecut am avut investiții de peste 17 milioane de euro. În primul rând e vorba de întărirea securității aeroportului. Un gard inteligent cu senzori de securitate, un drum perimetral, o clădire de securitate cu aparatură de monitorizare ultra modernă, instalații și utilaje pentru intervenții pentru zăpadă, pentru întreținut spațiul verde. Toate au fost pe un proiect european finalizat în decembrie 2023. Anul trecut am dat drumul la al doilea terminal de 4 milioane de euro. Terminal care dă o nouă capacitate, pentru că anual putem procesa 1,5 milioane de pasageri. Mai exact, putem procesa două curse internaționale și o cursă internă și avem fluxurile gândite eficient. Acum așteptăm și alte destinații. Suceava poate mai mult. Iar ILS-ul, acel dispozitiv de a aduce pe timp de ceață la sol e în linie dreaptă și avem garanția că până în vară se va finaliza, adică să reducem acea distanță pe verticală la 150 de metri pentru a putea ateriza aeronavele. Asta înseamnă mai multă atractivitate pentru Suceava. Mulțumesc tuturor colaboratorilor, celor de la Aeroportul „Ștefan cel Mare” din Suceava. Mulțumesc în mod deosebit Poliției de Frontieră care este prezentă astăzi aici ”, a declarat președintele CJ Suceava.

La rândul său, directorul Aeroportului „Ștefan cel Mare”, Ioan Măriuța a declarat că șa aeroport au fost necesare modificări pe fluxurile de pasageri. „Dacă până în prezent operam pe fluxuri eșalonate în timp, la ora actuală fluxurile sunt delimitate fizic deoarece trebuie să operăm o paralelă în extra-Schengen cât și în intra-Schengen atât pe sosiri cât și pe plecări. În prezent avem curse în intra-Schengen pentru Germania și Italia, extra-Schengen avem Anglia, Tunisia, Turcia”, a spus Măriuța.