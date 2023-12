Voleibaliștii de la LPS Suceava au câștigat și partidele cu numărul doi din faza a doua a Campionatelor Naționale sub 17 și sub 19 ani. Voleibaliștii de la Liceul cu Program Sportiv Suceava, antrenați de Bogdan Macsim și Tudor Orășanu, s-au calificat de pe primul loc la turneele semifinale pentru Juniori sub 17 și sub 19 ani. În această fază a competiției, care se numește Divizia Elită, participă cele mai bune 12 formații din țară, care au fost împărțite în două serii. Se va juca tur-retur, iar primele trei echipe din fiecare grupă se vor califica la turneul final, care va avea loc în perioada 8-12 mai.

Dacă în prima etapă a turneelor semifinale, jucătorii pregătiți de Bogdan Macsim și Tudor Orășanu au învins în minimum de seturi reprezentatele Clubului Sportiv Școlar “Avram Iancu” Ștei, în etapa a II-a ei au trecut tot cu 3-0 de echipa CNMV Ploiești.

La Juniori sub 17 ani LPS Suceava se află în serie cu CNMV Ploiești, CTF Mihai I București, CNNT Craiova, CSS Zalău și CSS Avram Iancu Ștei.

În Campionatul Național sub 17 ani, LPS Suceava mizează pe următorii jucători: Ioan Verciuc, Valeriu Verciuc, Luca Ghiuță, Andrei Nemțoi, Cristian Lozneanu, Cristian Răileanu, Eduard Ananii, Matei Truscan, Cosmin Bujniță, Adelin Găină, Andrei Cojocar, Ştefan Pavel, Marian Movileanu și Alexandru Andrușcă.

La juniori sub 19 ani LPS Suceava a fost repartizată în serie cu CNMV Ploiești, CTF Mihai I București, CNMB Râmnicu Vâlcea, Viitorul Cluj și CSS Avram Iancu Ștei. Și la această categorie de vârstă, jucătorii antrenați de Bogdan Macsim s-au impus în fața echipei din Ștei în minimum de seturi: 25-20, 28-26 și 28-26, în primul meci al seriei.

În cel de-al doilea joc din grupa A, LPS Suceava a depășit cu 3-2 gruparea CNMV Ploiești.

Echipa de volei sub 19 ani a Liceului cu Program Sportiv Suceava este formată din următorii jucători: Robert Marian, Ştefan Prodan, Tudor Istrate, Alexandru Popescu, Eduard Cudlici, Ilie Daniliuc, Iustin Lungu, Ioan Verciuc, Alexandru Andrușcă, Andrei Nemțoi, Luca Ghiuță, Andrei Cojocar, Valeriu Verciuc și Ştefan Pavel.

La mijlocul acestei săptămâni, echipele de juniori Under 17 și 19 ale LPS Suceava vor evolua în fața formațiilor similare ale CTF Mihai I București.