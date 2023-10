A început sezonul vrăjitoarelor! Ei bine, în showbiz există o mulțime de vedete atrase de ocultism. Multe staruri de la Hollywood au o atracție puternică față de ceea ce este supranatural, iar unele dintre ele au și primit acuzații în acest sens, potrivit click.ro.

Beyoncé

Fosta toboșaristă a lui Beyoncé, Kimberly Thompson, care a lucrat cu aceasta timp de 7 ani, a depus la un moment dat un ordin de restricție împotriva cântăreței după ce a acuzat-o că practică „vrăjitorie extremă și magie neagră”. De asemenea, a acuzat-o pe cântăreață că a făcut „vrăji magice de molestare”. Documentele judecătorești au fost obținute de The Blast și se pare că un judecător a respins cazul, conform sursei citate.

Jennifer Lopez

În 2011, presa de spaniolă a publicat niște acuzații suspecte, cum că ar fi parte din religia Santeria, venite din partea unei femei care se întâlnea la acea vreme cu primul soț al lui Lopez, Ojani Noa. „Mi s-a spus că face lucruri mai rele, înfricoșătoare! Jennifer are o nașă în Miami, pe care nu am întâlnit-o niciodată, dar Ojani o cunoaște, și o sună pe această femeie pentru a-i spune: „Fă-i asta acestei persoane, pune o lumânare neagră, etc. Ea a făcut amarre [vrăji] pe toți iubiții ei”, a spus femeia, potrivit click.ro. „Este un lucru tipic pentru oricine este implicat în Santeria. Dar, chiar și cu toate astea, ea sfârșește întotdeauna prin a-i părăsi.”

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-internationale/vrajitoarele-din-showbiz-iata-vedetele-atrase-de-2304404.html