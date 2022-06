În Anglia secolului al XIV-lea, țăranul sau fermierul obișnuit se afla aproape în situația unui iobag, impozitat de rege, folosit de nobili și legat de pământ. Însă, în timp ce țăranii trudeau în sărăcia lor cumplită, doi conducători extraordinari i-au îndemnat să se revolte, declanșând revolta țăranilor.

Unul a fost John Ball, un predicator cam excentric, care includea în discursurile sale împotriva aristocrației textul revizuit de el personal al unei balade populare: „When Adam delved and Eve span, who was then the gentleman?”. („Când Adam săpa și Eva torcea, care mai era gentilomul?”).

Celălalt a fost soldat, pe nume Wat Tyler, principalul instigator al revoltei. La începutul lunii iunie 1381, acești doi bărbați au condus o armată pestriță de aproximativ 20.000 de șerbi până la Londra, pe care au și ocupat-o pentru scurt timp, vârând groaza în sânul locuitorilor săi mai înstăriți, ucigându-i pe mulți dintre ei și incendiind marele Palat Savoy care îi aparținea unchiului regelui, John de Gaunt.

În timp ce flăcările se ridicau tot mai sus, părea că guvernul regalist se afla în pragul prăbușirii. În ziua de 15 iunie, regele Richard al II-lea, frumos, blond și tânăr, pe atunci în vârstă de numai paisprezece ani, a fost obligat să negocieze cu Wat Tyler în afara zidurilor orașului, la Smithfield. L-au însoțit mai mulți nobili, inclusiv primarul Londrei, William Walworth.

Despărțindu-se de țăranii care îl urmau, Tyler s-a apropiat de rege și i-a ținut o predică privitoare la cererile lor. Deodată, s-a produs o încăierare și Tyler a scos cuțitul, însă i-a luat-o înainte Walworth, cu o lovitură de sabie.

Armata țărănească a dat să pună mâna pe arme, însă Richard s-a apropiat de ei călare, singur și sigur pe el, ordonându-le să se supună lui, adevăratul lor rege. În mod miraculos, mulțimea s-a supus și s-a împrăștiat.

Revolta țăranilor luase sfârșit, Wat Tyler zăcând mort la pământ. Răzbunarea n-a întârziat. John Ball a fost prins și spânzurat, la fel și alți conducători ai răscoalei. Bieții țărani sărmani nu au obținut nimic. „Șerbi sunteți”, a spus regele „și veți rămâne șerbi”.

Geo Alupoae, critic de teatru.