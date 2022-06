Charlie Sheen e supărat din cauza faptului că fiica lui cu Denise Richards şi-a făcut cont de OnlyFans, deşi are doar 18 ani. Sami a făcut luni, 13 iunie, anunţul că a deschis un cont pe site-ul pentru adulţi, în dreptul unei imagini cu ea în bikini, publicată pe reţelele sociale, notează click.ro.

Actorul de 56 de ani e nemulţumit că fiica lui a făcut acest pas, deşi e foarte mică. Charlie a dat vina, conform dailymail.co.uk, pe fosta lui soţie, de care a divorţat în 2006. El a subliniat că fata stă cu mama ei şi că nu ar fi ajuns să aibă un astfel de cont, dacă locuia cu tatăl său. “Asta nu s-a întâmplat sub acoperişul meu. Are 18 ani acum şi stă cu mama ei. Eu nu încurajez aşa ceva, dar cum nu am putut să o împiedic, am rugat-o să fie creativă, să aibă clasă şi să nu îşi sacrifice integritatea”, a spus Charlie Sheen, potrivit sursei citate.

La auzul acuzaţiilor voalate pe care i le-a adus Sheen, Denise Richards (51 de ani) a dat de înţeles că Sami e adult din punct de vedere legal şi poate face ce vrea cu viaţa ei. “Sami are 18 ani, această decizie nu a fost luată în funcţie de casa în care stă. Tot ce pot face ca părinte e să o ghidez şi să am încredere în alegerile ei, dar ea decide singură ce face”, a declarat, la rândul ei, Denise Richards.

