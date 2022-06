Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, a participat, astăzi, la Mănăstirea Putna, la activităţile cuprinse în cadrul Festivalului „Trasee Eminesciene”, concurs de recitare a liricii eminesciene “La Putna”, Chișinău- Cernăuți- Suceava- Putna.

Înainte de acordarea premiilor și recitalul laureaților a avut loc slujba de pomenire a poetului Mihai Eminescu. La Mănăstirea Putna, vicepreședintele CJ Suceava a depus un coș cu flori la bustul poetului de la Mănăstirea Putna.

De asemenea, în cursul dimineții de astăzi vicepreședintele Niculai Barbă a depus flori la bustul lui Mihai Eminescu din municipiul Suceava.