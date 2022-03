Will Smith este acuzat de ipocrizie după ce pe Twitter a apărut un filmuleț dintr-un show de televiziune, în care starul glumește pe seama unei persoane care suferă de alopecie, aceeași afecțiune pe care o are și soția sa, Jada Pinkett, notează click.ro.

Fanii sunt foarte dezamăgiți de Will Smith, din cauza unui clip publicat pe Twitter, ce-l înfățișează pe la un show de televiziune, unde face o serie de glume brutale la adresa unui bărbat cu alopecie.

Internauții și-au manifestat indignarea față de Will, pe care acum îl consideră un ipocrit, după ce l-au văzut pe actor în timp ce face glume chiar mai dure cele ale lui Chris Rock, pe seama unei persoane care suferă de aceeași afecțiune precum soția sa, Jada.

Clipul este un fragment dintr-o emisiune de televiziune din 1991, unde tânărul Will a fost invitat la acel moment datorită succesului cu serialul ,,Prințul din Bel Air”. Will Smith începe să-l ironizeze pe basistul John Williams, care se afla de față, din cauza lipsei complete de păr în zona capului. Tentativa lui Will de la acel moment de a fi amuzant nu a fost întâmpinată cu prea mult entuziasm de către public, iar starul le-a răspuns că «este doar o glumă». Un răspuns similar cu al lui Chris Rock și pentru care Will Smith avea să-i dea o palmă ani mai târziu, pe scena Oscarurilor, notează Daily Mail.

Fanii lui Will Smith au reacționat imediat:

,,Ipocrizia la cele mai înalte cote”, a fost unul dintre comentarii.

,,Este mai rău decât gluma lui Chris Rock cu J.I Joe”, a scris un alt utilizator, mai scrie sursa citată.

