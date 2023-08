Zeci de cadre ale structurilor din județul Suceava aflate în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, pompieri, polițiști și jandarmi au donat astăzi sânge pentru a veni în sprijinul victimelor tragediei de la Crevedia. Încă de la primele ore ale dimineții, cadrele MAI din județul Suceava s-au prezentat la Centrul de Transfuzii pentru a dona sânge, apelul lor fiind ca un număr cât mai mare de suceveni să vină și să doneze sânge pentru cei care au fost răniți în urma exploziilor de la Crevedia. În cursul zilei de astăzi, Poliția Suceava a transmis că peste 30 de polițiști din cadrul IPJ Suceava au răspuns până în prezent apelului transmis de Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției Române, fiind prezenți la Centrul de Transfuzii, alte serii de polițiști suceveni fiind planificați să doneze sânge și în zilele următoare. „Suntem aproape de cei în suferință și de familiile lor și încercăm prin gestul nostru să mobilizăm cât mai mulți cetățeni pentru a salva vieți și a alina durerea. Puteți și voi să vă alăturați ajutorului colectiv!”, a transmis Poliția Suceava.

