Consiliul Județean Suceava urmează să aprobe încheierea unui parteneriat cu două comune din Bistrița Năsăud și Mureș pentru includerea acestora în proiectul pentru construcția a 494 de kilometri de biciclete în cele trei județe. Este vorba despre comunele Ilva Mare din Bistrița Năsăud și Sărățeni din județul Mureș, care vor face parte astfel din proiectul național „Implementarea a 3.000 de km de trasee cicloturistice”. Președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a amintit că în cadrul acestui mare proiect național, Consiliul Județean este liderul unui proiect, în asociere cu Bistrița Năsăud și Mureș și cu mai multe primării din cele trei județe. Din totalul celor aproape 494 de kilometri, 193,1 vor fi pe teritoriul județului Suceava. Proiectul presupune amenajarea de piste de biciclete, marcaje, indicatoare, lucrări de terasare si reabilitare drumuri și terenuri. Din județul Suceava, în acest proiect sunt incluse localitățile Straja, Vicovu de Sus, Putna, Brodina, Sucevița, Moldovița, Sadova, Fundu Moldovei, Câmpulung Moldovenesc, Pojorâta, Frumosu, Vatra Moldoviței, Iacobeni, Ciocănești, Vatra Dornei, Dorna Arini, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Poiana Stampei și Coșna. Gheorghe Flutur a arătat că Pentru obținerea unui punctaj bun am avut în vedere legătură cu frontiera cu Ucraina și o bună parte din traseu, 71% se suprapune pe Via Transilvanica, adică 136,3 km. Gheorghe Flutur a adăugat că pentru județul Suceava sunt 161,1 de kilometri de traseu principal și 32 km de trasee secundare (Vicovu de Sus – frontiera cu Ucraina, Sadova – Câmpulung Moldovenesc, Fundu Moldovei – Colacu).

Proiectul este implementat împreună cu administrațiile județene din Bistrița Năsăud și Mureș și 42 de localități din cele trei județe.