Vineri, 22 martie, a fost o zi importantă pentru comuna suceveană Moldovița. A fost inaugurat Corpul B proaspăt modernizat al Liceului Tehnologic ”Vasile Cocea”, acolo unde va funcționa Școala Gimnazială cu clasele I-VIII. Investiția a fost realizată cu fonduri europene atrase prin Programul Operațional Regional 2014-2020,valoarea finală a lucrărilor fiind de 7,5 milioane din care 1,350 de milioane de lei contribuția Primăriei Moldovița. În clădirea modernizată și dotată la standarde europene vor funcționa 13 săli de clasă cu peste 200 de copii. Aceștia vor învățat într-un singur schimb nu în două schimburi ca până acum. Primarul comunei Moldovița, Traian Iliesi, a avut la inaugurarea obiectivului oaspeți pe măsură: președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, care a fost primit cu pâine și sare de copii îmbrăcați în costume populare, deputata Angelica Fădor, șeful Inspectoratului Școlar Județean, Grigore Bocanci. Curtea școlii a fost plină de copii bucuroși că vor învăța în condiții similare cu cele de la oraș. Inaugurarea a debutat cu intonarea imnului național urmată de o slujbă de sfințire oficiată de un sobor preoți în frunte cu protopopul de Câmpulung Moldovenesc, Aurel Goraș.

Traian Iliesi: ”Investiția în infrastructura școlară este o prioritate pentru noi deoarece înțelegem că educația este cheia succesului și a dezvoltării durabile a unei comunități”

Primarul Traian Iliesi a ținut să sublinieze importanța acestei investiții pentru comunitate arătând că acest proiect reprezintă rezultatul unei colaborări strânse între autoritatea locală și autoritățile județene în vederea oferiii unei educații de calitate pentru generațiile viitoare de elevi. ”Astăzi este o zi deosebită pentru comunitatea noastră deoarece școala din Moldovița a îmbrăcat haine de de sărbătoare în așteptarea elevilor după ample lucrări de reabilitare. Un proiect ambițios pentru care s-au depus multe eforturi, proiect prin care s-a schimbat imaginea școlii la cele mai înalte standarde ale Uniunii Europene. Cu fiecare cărămidă pusă, cu fiecare clasă pregătită s-a construit aici o instituție educativă modernă și sigură unde copiii vor avea posibilități de a învăța și de a-și dezvolta posibilități, de a-și dezvolta cunoștințele. Astăzi deschidem porțile pentru un viitor luminos și plin de succes pentru Moldovița. Această școală fiind complet reabilitată din respect pentru cei care îi iubim cel mai mult, copiii noștri. În calitate de primar al comunei Moldovița sunt onorat să vă am alături deoarece acest proiect reprezintă rezultatul unei colaborări strânse între autoritatea locală și autoritățile județene în vederea oferiii unei educații de calitate pentru generațiile viitoare de elevi. Investiția în infrastructura școlară este o prioritate pentru noi deoarece înțelegem că educația este cheia succesului și a dezvoltării durabile a unei comunități. Această școală are în momentul deschiderii toată documentația de avizare și autorizare necesară din partea instituțiilor publice abilitate pentru siguranța copiilor și cadrelor didactice”, a spus primarul. El a adus mulțumiri tuturor celor implicați în realizarea acestui proiect, de la autorități județene, constructori, arhitecți, colectivul primăriei Moldovița și până profesori, părinți, elevi. ”Toți ați făcut posibilă transformarea acestei școli într-un centru educațional de excelență. Vreau să îi mulțumesc în mod special domnului inginer Marius Pascariu, proiectantul. De când am venit primar am colaborat cu domnul inginer, ne-a făcut poduri pe unde circulă toată lumea din Moldovița, școlile care mai urmează spre aprobare și alte școli, proiectul cu apa și canalizarea. Vrem să mulțumim și firmei Gav Construct de la Poieni Solca care s-a ocupat de această construcție și domnului Ilarion Flutur care a lucrat foarte mult la școala asta și cu mare simț de răspundere și care a spus că eu trăiesc în Moldovița și vreau să rămână pentru Moldovița un lucru frumos care să dureze ani de zile. Vreau să mulțumesc domnilor directori cu care am colaborat în 2015 – 2016 de când am avut discuția pentru a face investiția. Toți cei care au fost directori de la domnul Ovidiu Balabasciuc, Geta Iliesi, domnul profesor Negură, Laura Șuta, doamna Mitric”, a spus Traian Iliesi.

Icoană a Maicii Domnului cu Mântuitorul Isus Hristos oferită de primar profesorilor

El a oferit cadou profesorilor o icoană a Maicii Domnului cu Mântuitorul Isus Hristos ”nădăjduind că veți iubi și copiii, ducând mai departe prin cultură dragostea pentru credință, neam și țară”. De altfel, fiecare din cele 13 săli de clasă are câte o icoană similară. Traian Iliesi a mai subliniat că angajamentul său pentru educație nu se oprește aici și Primăria Moldovița se va implica activ în dezvoltarea celorlalte corpuri școlare din comună pentru care sunt înaintate documentații de specialitate.

Flutur: ”E o prioritate școlile pentru că ei sunt puiuții care vin din urmă să ne ia și locul. Unul dintre ei o să fie și primar de aici din curtea școlii dacă nu mai mulți. Să nu te temi Traiane”

Președintele Gheorghe Flutur a ținut să felicite autoritățile din Moldovița pentru această realizare și să le aducă o veste bună: Moldovița a fost inclusă în programul ”masă caldă” în școli. ”Vă felicit pentru că aveți o școală nouă și sunt convins că a ieșit o treabă gospodărească. Eu aș vrea să vorbesc câteva lucruri despre viitor pentru că mă leagă mulți ani de dezvoltarea localității dumneavoastră și știu că așteptați în continuare noi dezvoltări. Vestea cea bună care vine astăzi este că Moldovița primește masă caldă în școli. Programul Masă caldă înseamnă că aici copiii vor mânca la prânz o masă sănătoasă. Transformăm programul ”Cornu și Laptele” în masă caldă. Am luptat mult ca să mănânce copiii un prânz sănătos. Pentru că mai important ca orice este alimentația la timp la copii. O să vedeți dumneavoastră părinții că e un mare avantaj. Chiar dacă e un pic mai scump, costă statul, cred că într-o primă fază o să avem circa jumătate de milion de copiii care o să fie finanțați după care se merge la toți copiii din România. Dar Moldovița intră la priorități și mă bucur de acest lucru și cumva vine ca un cadou de casă nouă pentru noua investiție de aici”, a spus Flutur. El a arătat că s-a investit mult în școlile din județe menționând că în prezent sunt investiții de circa 100 de milioane de euro din fonduri europene. ”Îmi aduc aminte cu ani în urmă că aveam foarte multe școli cu WC în curte. Mai sunt 4. S-a investit și vreau să mulțumesc primarilor pentru asta. Ăsta este pasul spre civilizație dragii mei. Despre școli aș putea să vorbesc mult. E o prioritate pentru că ei sunt puiuții care vin din urmă să ne ia și locul. Unul dintre ei o să fie și primar de aici din curtea școlii dacă nu mai mulți. Să nu te temi Traiane. Și în locul meu să vină că astea sunt trecătoare toate”, a spus șeful administrației județene.

Flutur despre Iliesi: ”Nu e un primar cu papuci de lac. E un primar care știe să meargă și în cizme, știe să bată și cu pumnul în masă și o face și la mine câteodată când cere drepturile dumneavoastră”

El a reamintit proiectele de investiții pe care le are comuna Moldovița și la care a pus umărul și el. ”Dacă dau filmul înapoi îmi aduc aminte de dezvoltarea dumneavoastră. Acum primarul vrea mai mult. Am făcut ceva la Argel, podul, am trecut spre munte și va trebui ca următorul pas să fie legătura cu Brodina. Este un program mare pe care l-am pregătit pe Valea Brodinei. Venim în acest an cu asfaltul și mai avem de aici de la Moldovița ca să nu mai rămână zona înfundată și în momemtul în care vă deschidem spre Brodina spre Ulma, spre frontieră este pasul spre dezvoltarea turismului aici la dumneavoastră. Moldovița lucrează la un proiect de 6 milioane de euro pentru apă și canalizare. Astea nu sunt povești de campanie electorală. Sunt proiecte la care știu că aveți toate avizele și vă apucați de treabă. Moldovița are un proiect de peste 1.300 de case care primesc gaz metan, racordarea la gaz metan. Astea nu sunt povești, sunt fonduri și proiecte aprobate. Apă canal, gaz metan, drumuri, școli. Asta înseamnă pasul spre civilizație. Sigur că lumea vrea mai mult și eu înțeleg asta. Sigur, ce ar trebui mai mult înseamnă mai multe locuri de muncă. Asta este bătălia noastră în această perioadă. Despre asta o să mai vorbim. Eu sunt foarte bucuros că Traian Iliesei este un om de inițiativă. Acuma suntem cu un dispensar aici. Tot a venit la mine că vrea să vă facă un dispensar nou. Multe proiecte. Sunt la curent, am fost alături de dumneavoastră, o să fiu în continuare. Aici avem o înțelegere perfectă între români și ucraineni și eu vă felicit pentru asta. Să aveți încredere în noi oameni buni că am rămas prieteni ai Moldoviței și să țineți aproape de acest primar gospodar pentru că este un om care și dimineața și seara îl găsesc în teren. Nu e un primar cu papuci de lac. E un primar care știe să meargă și în cizme, știe să bată și cu pumnul în masă și o face și la mine câteodată când cere drepturile dumneavoastră. Eu de acest fel de primari am nevoie. Cu el am pornit la drum cu mulți ani în urmă și vreau să continuăm sa facem ceva util pentru dumneavoastră aici la Moldovița”, a încheiat Gheorghe Flutur.

Fădor: ”Mă bucur că aici domnul primar a înțeles că investind în educație, investește practic în viitorul localității”

Deputata Angelic Fădor, l-a felicitat la rându-i pe primarul Iliesi pentru această realizare apreciind că la Moldovița funcționează foarte bine parteneriatul școală, părinți, respectiv comunitate locală. ”Vă înțeleg pe deplin emoția dumneavoastră domnule primar și înțeleg emoția tuturor celor care sunt astăzi aici. Mi-am adus aminte cu drag de faptul că în urmă cu 12 ani, la 1 martie 2012, din postura de primar atunci inauguram școala de la Iacobeni. Atunci la fel ca și acum era prezent domnul președinte Gheorghe Flutur de al cărui sprijin m-am bucurat și de al cărui sprijin se bucură și domnul primar atunci când vine vorba de realizarea obiectivelor de investiții. În urmă cu aproximativ o lună am ajuns la Moldovița și l-am sunat pe domnul primar. Dumnealui mi-a spus că este la școală și am hotărât să vin aici pentru a discuta. Am avut bucuria de a parcurge alături de domnul primar pas cu pas fiecare sală de clasă a acestei școli. Mi-a explicat cu lux de amănunte ce se va desfășura în fiecare sală, unde vor fi laboratoarele, ce se întâmplă afară cu centrala termică, cu terenul de sport și a demonstrat faptul că era implicat și îi păsa de ceea ce se întâmplă în comunitate, spunându-mi că singurul document care lipsește este acel aviz ISU și că își direște din tot sufletul ca în cel mai scurt timp dumneavoastră cadrele didactice dar și copiii să puteți reveni în clasă. Mi-a spus câte piedici a avut de-a lungul timpului pentru că doar cei care implementează proiecte știu cât este de greu de la ideea de proiect până la momentul în care efectiv îl vedem realizat. Mă bucur că aici domnul primar a înțeles că investind în educație, investește practic în viitorul localității. Mă bucur să văd că aici la Moldovița funcționează foarte bine parteneriatul școală, părinți, respectiv comunitate locală”, a transmis Angelica Fădor.