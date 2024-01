Zidul de sprijin al creșei mari de pe Dealul Mănăstirii din municipiul Suceava care se realizează cu bani de la bugetul local este aproape de finalizare. Primarul Ion Lungu a informat că se lucrează în prezent atât la zid cât și calea de acces iar în perioada imediat următoare va începe efectiv construirea creșei care ar putea fi terminată în acest an. ”Se lucrează la realizarea Zidului de sprijin si la amenajarea căii de acces la Creșa Mare din Dealul Mănăstirii care va avea un număr de 10 grupe,respectiv 110 copii. Zidul de sprijin care este finanțat din bugetul Primăriei este aproape finalizat. In perioada următoare vor demara lucrările efective de construire a creșei. Sper că firma Qatar care a fost desemnată de CNI prin licitație să execute lucrările să recupereze perioada pierdută și să finalizeze investișia de ce nu chiar în acest an. Lucrările trebuiau să înceapă la finele anului trecut însă nu a fost finanțare din partea CNI. Cea de a doua „Creșă Mare „, conform proiectului tip al Ministerului Dezvoltarii ,care se va construi in Cartierul Tătărași este in procedura de licitație la CNI. Aceste creșe sunt așteptate de familiile care au copii mici in cele două cartiere”,a explicat Lungu.