Lucrările de reabilitare a treptelor din fața Catedralei de pe Mărășești, zona Bebelușul, sunt aproape de finalizare, a anunțat primarul Sucevei, Ion Lungu. ”După ce anul trecut am reabilitat treptele și esplanada din fața Colegiului Național Ștefan cel Mare, de la Adam și Eva, în prezent sunt în faza de finalizare treptele reabilitate din Zona Catedralei de pe Mărășești, de la Bebelușul. A fost o lucrare complexă care a ieșit de bună calitate, a cărei valoare se ridică de 420.000 lei. S-au reabilitat treptele, s-au pus pavele pe zona pietonală, pe trotuarele de acces. Vom continua să reabilităm în perioada următoare, toate treptele de acces uzate, în toate cartierele din oraș”, a spus Ion Lungu.

