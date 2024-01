Duminică, 21 ianuarie a.c., în comunitățile poloneze din: Solonețu Nou, Poiana Micului, Pleșa și Cacica, a fost organizată acțiunea „Ziua bunicilor”. Cu această ocazie, nepoții au pregătit pentru bunicii lor poezii și cântece, iar Uniunea Polonezilor din România, prin președintele său, Ghervazen Longher a oferit celor mici, cât și seniorilor o masă caldă. La acțiunea din Solonețu Nou au participat și vicepreședinții uniunii: Ștefania Carmen Zielonka și Ștefan Longher. ,,Cu acest prilej, le dorim bunicilor noștri multă sănătate, căldură sufletească şi clipe minunate petrecute alături de nepoţi.”, a transmis președintele Uniunii Polonezilor din România, deputatul Ghervazen Longher. În Polonia, zilele de 21 și 22 ianuarie sunt dedicate bunicilor. În aceste zile bunicii sunt răsfățați de nepoți cu felicitări, cadouri, îmbrățișări și multă dragoste.

