În această zi s-a născut cel mai mare dintre împărații habsburgi, Carol al V-lea, în orașul flamand Ghent. Până să împlinească 19 ani, tatăl și bunicul său erau morți, mama lui, cuprinsă de o nebunie morbidă, era încuiată pentru tot restul vieții într-un turn izolat din Spania, iar Carol stăpânea o suprafață din Europa mai mare decât oricine altcineva de la împărații romani, inclusiv Carol cel Mare.

Pe lângă coroana de împărat sub numele de Carol al V-lea, el era totodată și rege al Spaniei, sub numele de Carol I. Când Carol a împlinit douăzeci și cinci de ani, ziua de 24 februarie a căpătat o importanță și mai mare. Sub comanda regelui Francisc I însuși, o armată franceză de aproape 30.000 de oameni a asediat orașul Pavia din nordul Italiei.

Spre ușurarea locuitorilor cetății, o armată habsburgică mai mică a sosit în ajutorul garnizoanei de circa 6 000 de oameni din interior. Francezii au atacat, dar tocmai când păreau să se afle în avantaj, 1.500 de archebuzieri au devastat cavaleria franceză, iar forța habsburgică a pornit la contraatac, nimicindu-i pe francezi. Printre cei capturați s-a numărat și regele Francisc, care i-a scris melodramatic mamei sale: „Tout est perdu hors l’honneur!” („Totul e pierdut, în afară de onoare!”).

Francisc a fost dus la Madrid, unde a rămas peste un an ca prizonier regal, iar începând cu acea dată, Spania a dominat Peninsula Italică. 24 februarie a fost în același timp și data încoronării lui Carol, cu prilejul celei de-a treizecea aniversări (cu toate că era deja împărat de peste zece ani). Carol a primit coroana în catedrala din Bologna, dat fiind că Roma era în ruine, distrusă de propriile lui trupe. Încoronarea a fost oficiată de Giulio de’ Medici, Clement al VII-lea, Papă pe care Carol îl ținuse prizonier în timpul distrugerii Romei.

Carol a fost ultimul împărat încoronat de Papă până când Napoleon l-a constrâns pe un altul s-o facă, după aproape 300 de ani.

Tot la 24 februarie:

1786: Se naște autorul de povești pentru copii Wilhelm Grimm.

1836: Se naște pictorul american Winslow Homer.

1848: Regele Ludovic-Filip de Orléans fuge din Franța, punând capăt monarhiei franceze.

Geo Alupoae, critic de teatru