În perioada 10 noiembrie – 28 decembrie, la achiziționarea oricărei jucării, Lidl donează un leu către World Vision România. Astfel, împreună cu clienții săi, Lidl România continuă să susțină accesul la educație de calitate pentru toți copiii, indiferent de mediul din care provin, prin intermediul programului Pâine și Mâine. Anul acesta, 1500 de copii vor beneficia de investițiile care vor fi alocate pentru modernizarea și digitalizarea a 33 de școli din România.

Unul din zece profesori spune că elevii au pierdut până la 80% din materie pe perioada unui singur an de pandemie și școală online, conform unui studiu World Vision România, desfășurat anul trecut ce analiza viitorul educației digitale. În prezent, un număr foarte mare de copii aflați în risc de sărăcie sau excluziune socială nu pot beneficia de o educație digitală în condiții echitabile, din cauza lipsei unei infrastructuri materiale moderne, precum și a unor tehnici de predare tehnologizate. Astfel, diferențele dintre nivelul de educație la care au acces elevii din mediul urban față de cei din mediul rural sunt în continuare majore și dificil de echilibrat.

Bine pentru tine, bine pentru noi toți: Cel mai frumos dar este grija

De Crăciun, fiecare jucărie achiziționată din magazinele Lidl înseamnă grijă pentru viitorul copiilor din medii defavorizate. Clienții Lidl România pot contribui direct la dezvoltarea sistemului educțional, iar fiecare jucărie cumpărătă în perioada 10 noiembrie – 28 decembrie înseamnă 1 leu donat către World Vision România. Acțiunea are ca scop sprijinirea celor aproape 1.500 de copii beneficiari ai proiectului Pâine și Mâine de a-și continua studiile într-un mediu în care sistemele de educație și formare sunt adaptate la era digitală, cu resursele educaționale și pedagogice necesare, pentru întregul an școlar 2022-2023. Sumele strânse în cadrul campaniei vor fi folosite pentru dotarea a 33 de școli din România cu mobilier școlar (dotarea bibliotecilor, dotarea claselor etc.), echipamente electrice și electronice (laptopuri, table interactive etc.), precum și cu materiale didactice, pentru peste 30 de comunități din medii defavorizate.

Prin susținerea programului Pâine și Mâine, demarat împreună cu World Vision România în 2016, Lidl România își propune să contribuie la prevenirea abandonului și absenteismului școlar, și să încurajeze copiii să meargă în continuare la școală. Principala cauză a abandonului școlar timpuriu în zonele vulnerabile este limitarea posibilităților materiale, astfel, prin programul Pâine și Mâine, în prezent aproape 1.500 de copiii din clasele primare primesc zilnic, o masă caldă la prânz și două ore de ajutor la teme și lecții remediale în fiecare zi, sub îndrumarea unui cadru didactic. Mai mult decât atât, cu ajutorul financiar oferit de Lidl România, în cei peste 6 ani de parteneriat strategic, World Vision România a dotat cu materiale educaționale și igieno-sanitare peste 100 de clase din școlile din România și a susținut peste 100 de cadre didactice.

Gama de jucării din oferta participantă la campanie include jucării din lemn, jocuri de construit, jucării educative și multe alte surprize. Colecția de jucării poate fi consultată aici.