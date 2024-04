În cursul zilei de astăzi, 3 aprilie 2024, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Suceava, efectuează 17 percheziții domiciliare, în județele Botoșani și Suceava, într-o cauză penală privind săvârșirea, de către mai multe persoane, a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism.

„Din materialul probator administrat a reieșit că, în perioada decembrie 2022 – decembrie 2024, acestea ar fi recrutat două persoane vătămate minore, ambele de 15 ani, profitând de starea de vădită vulnerabilitate și simulând sentimente de iubire, după care, prin constrângere psihică, le-ar fi transportat și adăpostit în diferite imobile situate în localități din județele Suceava și Botoșani, exploatându-le sexual, prin obligarea la practicarea prostituției”, se arată într-un comunicat al Poliției. Potrivit aceleiași surse, cercetările efectuate au mai relevat că, în perioada august 2023 – martie 2024, persoanele cercetate, folosind același mod de operare, ar fi recrutat două persoane vătămate majore, pe care le-ar fi transportat și adăpostit în locuințe închiriate, unde le-ar fi exploatat sexual, obligându-le să practice prostituția. Totodată, acestea ar fi supravegheat permanent victimele (minore și majore) și le-ar fi identificat clienți prin postarea de anunțuri în mediul online, sumele obținute din activitatea infracțională fiind însușite aproape în totalitate de persoanele cercetate.

Audierile se vor desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Suceava.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din Poliția Română.

Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Botoșani și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava și Brigăzii Mobile a Jandarmeriei „Alexandru cel Bun” Bacău.

„Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, se precizează în comunicatul transmis de Poliția Suceava.