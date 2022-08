Cand vine vorba despre cadourile pe care vedetele le cumpara pentru partenerii lor, se poate spune ca doar cerul este limita. De la cadouri amuzante, la insule private si bijuterii orbitoare, toate au ceva spectaculos. Si, uneori, nu este suprinzator ca au preturi extravagante si etichete de lux.

Iata o lista cu 8 dintre cele mai extravagante cadouri pe care celebritatile le-au oferit jumatatii lor de-a lungul anilor.

Bratara cu diamante de 60 de carate

Vom incepe cu o zi din noiembrie 2016 cu Kylie Jenner, vedeta americana de televiziune, femeie de afaceri, model si personalitate in social media. Ea i-a oferit lui Tyga, iubitul ei de atunci, o bratara super stralucitoare care avea nu mai putin de 60 de diamante de 60 de carate.

Un acvariu plin cu petale de trandafiri

Sarim la anul 2021, la Michael Jordan care, de Ziua Indragostitilor, ii face un cadou surprinzator iubitei sale, Lori Harvey. Actorul a inchiriat un acvariu pe care l-a decorat cu petale de trandafiri si lumanari si a angajat restaurantul japonez Nobu pentru a le pregati o cina privata.

Un maslin vechi de 200 de ani

Vom face o escala in trecut, in anul 2010, cand Angelina Jolie a cheltuit aproape 20.000 de dolari pentru un cadou pentru Brad Pitt. Este vorba despre un maslin cu vechimea de 200 de ani. Ce poate fi mai extravagant de atat? Hai sa vedem!

Un inel cu diamante de 10.000 de dolari

Chiar daca a costat doar jumatate din maslinul pentru Brad Pitt, acesta este un alt cadou memorabil oferit de Channing Tatum iubitei sale, Neil Lane, de Ziua Indragostitilor. Tu cum te-ai simti sa stii ca porti un inel de… 10.000 de dolari?!

Bilete in culise la un concert Mariah Carey

Pentru a marca sarbatorirea unui an de relatie, in luna mai 2019, Nick Jonas ii ofera partenerei sale, Priyanka Chopra Jonas, un cadou la care aceasta visa de mult timp. Este vorba despre bilete si abonamente in culise la un concert sustinut de Mariah Carey, cantareata favorita a Priyanei.

O rezervatie naturala

Daca iti doresti si tu cadou de Ziua Indragostitilor o rezervatie naturala, sa stii ca faimoasa Kualoa Ranch in care s-au facut filmari pentru Jurassic Park si 50 First Dates nu mai este disponibila. Acesta a fost cumparata de Tarek El Moussa de la Flip or Flop pentru sotia sa, Heather.

Colier Bulgari de 8 milioane de dolari

Cu acest cadou putem spune ca am ajuns la limita superioara a cadourilor extravagante si de lux. Acest colier Bulgari care valoreaza 8 milioane de dolari a fost oferit de David Beckham sotiei sale Victoria si purtat la Gala Met din 2006.

Un Rolls Royce Wraith

In decembrie 2017, cu ocazia celei de a 26-a calatorii in jurul Soarelui, Offset primeste un alt cadou extravagant. Cardi B ii ofera cu aceasta ocazie un Rolls Royce Wraith care nu a costat deloc putin.

Daca vrei sa faci un cadou inspirat persoanei dragi, nu trebuie sa ai 10.000 de dolari, ci doar sa alegi un cadou amuzant si inedit. Simtul umorului este o calitate importanta in cuplu si poti sa iti impresionezi placut partenerul si cu un cadou amuzant precum cele de pe site-ul Gift For You. Aici poti alege dintr-o selectie atractiva de daruri cum ar fi o pereche de butoni Superman, o pereche de sosete intr-o cutie de bere, un set de cani “what happens in vegas/stays in vegas” sau o placuta decorativa “My husband and I are doing a workshop. He works and I shop”. Pana la urma, gestul in sine este mult mai important decat pretul pe care l-ai platit pentru cadou!