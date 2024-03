Candidatul PSD la Primăria municipiului Suceava, economistul Vasile Rîmbu, și-a prezentat echipa cu care va candida la alegerile locale din data de 9 iunie. Parte dintre numele făcute public se vor afla pe lista de consilieri locali. ”De la profesori, medici și arhitecți la economiști și antreprenori, echipa mea aduce în prim plan o varietate remarcabilă de experiențe și cunoștințe. Ne-am unit pentru a servi interesele orașului nostru și pentru a construi un viitor mai bun împreună”, a declarat Rîmbu. El a arătat că echipa organizației municipale PSD Suceava este pregătită pentru o campanie electorală inovatoare. Liderii organizației municipale s-au reunit în cadrul unei întâlniri strategice de planificare a campaniei electorale în vederea alegerilor din 9 iunie. Sub conducerea fermă a liderul organizației, economistul Vasile Rîmbu, discuțiile au fost axate pe identificarea punctelor forte ale echipei, pe coagularea departamentelor de lucru și pe stabilirea obiectivelor comune care să definească această campanie. Candidatul la funcția de primar al municipiului Suceava, care dorește o campanie curată, transparentă și bazată pe comunicarea eficientă cu alegătorii, și-a prezentat echipa și responsabilitățile fiecăruia, toți asumându-și rolul conform competențelor. În ansamblul ei, echipa este determinată să ofere o campanie echilibrată și orientată către cetățeni, cu hotărârea de a transforma viziunea managerială a liderului în realitatea orașului și a locuitorilor săi, sub sloganul ”FacemSuceavaBine”!

”Așteptăm și alte provocări, ușa e deschisă pentru cine vrea să „FACĂ SUCEAVA BINE” alături și împreună cu mine”, a mai spus Rîmbu.

Prezentăm echipa în ordine alfabetică:

Achiței Dorin – medic, doctor în științe medicale

Atodiresei Beni – arhitect

Adomniței Ionuț – economist

Bacoș Andrei – economist

Blănari Larisa – economist

Bandac Răzvan – medic, doctor în științe medicale

Bores Radu – economist, doctor în economie

Buciac Ioan Gabriel – jurist

Brădățan Ionuț – antreprenor

Bosancu Nicolae – inginer

Bălănica Dantes Patrik – agent de vânzări

Cușnir Dan Ioan- antreprenor, inginer, master în administrație publică

Cocriș Doinița – farmacist

Ciubotaru Sorin – jurist

Crap Ioan – manager

Câmpan Vasile – medic veterinar, doctor în științe medicale veterinare

Cazac Gabriela – profesor

Coman Marius – inginer IT

Condurache Liviu – antreprenor

Druță Daniela – economist

Fediuc Cătălin – economist

Fediuc Sasha – student

Fuior Iulia – inginer

Floare Cosmin – kinetoterapeut

Filip Bogdan – jurist

Ghiață Andrei Leonte – jurist

Gherasim Valerică – profesor emerit

Gârneț Carmen – economist

Gâf-Deac Ioan – economist, doctor în economie

Haures Andrei – asistent medical

Hudici Liviu – antreprenor

Luca Sorin – inginer

Miron Ana – medic, doctor în științe medicale

Moroșan Monica – profesor

Maciuc Vasile – manager

Mocanu Vasile – inginer

Murariu Dorina – profesor

Moisa Lorenzo – student

Macovei Alexandra Simona – consultant politic

Negrea Bogdan Mihai – biolog, doctorand

Olaru Florin – antreprenor

Paiu Adelina Mihaela- economist

Popescu Dan – profesor, dir. Colegiu Ștefan cel Mare

Păduraru Andrei – economist

Prelipceanu Adrian – economist

Rîmbu Vasile – economist

Rey Radu Adrian- economist, doctor în economie

Roznovan Ovidiu – antreprenor

Sfeclă Geniloni – antreprenor

Sröder Robert – antreprenor

Turcoman Paul – medic

Tronciu Anca – profesor