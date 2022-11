Venirea iernii este un prilej de bucurie pentru multi copii care sunt nerabdatori sa se joace si sa alerge prin zapada. Totodata, iarna este moment in care petrecem mult timp in familie si putem face multe activitati distractie impreuna, atat copiii cat si parintii. Daca ai nevoie de ajutor cu cateva idei pentru a stii cum sa isi petreaca vacanta de iarna copilul tau, poti sa le descoperi mai jos:

Participarea la o tabara de schi

Iarna este un anotimp frumos chiar daca este frig si zapada pretutindeni. Daca ai un copil foarte activ si dornic de a invata lucruri noi si de a face activitati in aer liber, te poti gandi la o tabara iarna copii 2023 in care sa il trimiti impreuna cu alti copii. Aici va invata sa schieze, sa se bucure de peisajul frumos de iarna, dar sa si socializeze si sa isi faca noi prieteni. Insa daca stie deja sa schieze, cu atat mai bine ca poate sa isi exerseze si in acest an abilitatile pe partie.

Impodobitul bradului

O activitate de la care nu trebuie sa lipseasca nici un membru al familiei este impodobitul bradului. O data cu venirea iernii, fiecare familie care are copii ar trebui sa tina cont de aceasta traditie, mai mult pentru a-i aduce spiritul Craciunului si pentru a-l implica in aceasta activitate. Nu te grabi sa pui globuletele in pom, pune muzica potrivita vremii si lasa-l pe cel mic sa aleaga globurile in functie de culori si cum sa decoreze bradul. Nu uita la sfarsit sa faci si o poza de familie. Copilul va fi mandru de opera sa.

Pictat si desenat in tema iernii

Exista o multime de carti de colorat cu tematica de iarna, insa copilul tau poate sa isi teste imaginatia si sa deseneze si coloreze pe o foaie goala tot ce ii trece prin cap despre Craciun si familia lui. Puteti participa chiar si voi ca parinti la aceasta activitate care este relaxanta si distractiva. La final puteti face un album cu toate desenele pe care sa le revedeti in fiecare an.

Ingerasi in zapada

Probabil ca si voi ca parinti ati facut ingerasi in zapada cand erati mici si stiti cat de distractiva este aceasta activitate. Asadar, atunci cand zapada s-a depus destul de mult, puteti iesi in curte, in fata blocului sau in parc si sa le aratati copiilor cum sa faca asta. Cu atat mai mult ca lor le place sa stea in zapada si sa se joace cu aceasta.

Distractie cu sania pe zapada

Cu siguranta ca si noi sau parintii nostri s-au dat cu sania cat era ziua de lunga in timpul iernii. Copiii tai ai trebui sa se bucure si ei de aceasta activitate, la care sa participe intreaga familie. Acum exista diferite tipuri de sanii in functie de varsta copilului, pentru a fi in siguranta.

Povesti de iarna

Alege cateva carti de citit cu povesti de iarna pentru copii, in functie de varsta pe care o au. Acestia se vor bucura sa citeasca povesti fascinante si sa vada desenele reprezentative. Daca ai copiii mai mici care nu pot inca sa citeasca, puteti voi sa le cititi. Nu uitati de intonatie si sa le aratati imaginile specifice sarbatorilor de iarna.

Petreceri cu muzica de Craciun

Daca se apropie sarbatorile de iarna, poti sa organizezi cu cateva zile inainte petreceri cu muzica de Craciun. Indeamna copiii sa cantati impreuna si sa dansati pe melodiile de Craciun. Nu uita sa si filmezi modul in care va distrati pentru a va putea vedea ulterior sau pentru a trimite bunicilor o amintire placuta cu nepotii lor.