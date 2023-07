70 de artiști vor evolua în perioada 7-9 iulie, la cea de-a XIV-a ediție a festivalului de blues de la Suceava, iar în fața secenei vor fi instalate 900 de scaune. Evenimentul este dedicat memoriei lui Fani Adumitroaie și va avea loc pe esplanada Casei de Cultură. Intrarea va fi gratuită. Organizatorul Suceava Blues Festival, Bobby Stroe, a declarat, la Radio Top, că pe scenă vor urca 12 trupe din Canada, Anglia, Austria, Norvegia, Serbia, Bulgaria și România. Capetele de afiș vor fi Philip Sayce, un galez stabilit în Canada, aflat între primii cinci chitariști ai lumii, și vocalista engleză Alice Armstrong. Bobby Stroe a afirmat că activitățile la scenă vor debuta zilnic, la ora 12.00, cu probele de sunet, iar spectacolele sînt programate între orele 18.00 și 23.00. După spectacole vor avea loc jam session-uri. Bobby Stroe a precizat că evenimentul a fost promovat inclusiv de artiștii străini pe paginile lor oficiale cu tag-ul <Suceava Blues Festival>, iar în utimele 7 zile site-ul festivalului a strîns 36.000 de vizualizări. El a mai afirmat: „Pentru artiști este o onoare să vină într-un astfel de festival și ei consideră invitația mai mult decît onorabilă. Din primii zece chitariști ai lumii am avut șase aici. Pentru artiști am rezervat locuri la cinci hoteluri din Suceava. Cu greu am găsit locuri disponibile”. Pe durata festivalului, de pe esplanadă se vor putea cumpăra viniluri, tricouri, portofele de piele, brelocuri ștanțate cu imaginea festivalului, bere de la <Bermas>, bere artizanală din Buzău și sendviciuri. Bobby Stroe a spus că va exista și o urnă pentru donații. Întrebat unde se vor duce banii strînși, el a răspuns: „Banii vor fi folosiți pentru continuitatea festivalului, pentru a acoperi ce trebuie anul ăsta, și pentru a avea avansul pentru artiști la anul. Pur și simplu așa funcționează lucrurile. Nu e bilet de intrare și nu se percep taxe. Pentru donații mai generoase vom da cîte un cadou”. De asemenea, Bobby Stroe a menționat că pe esplanadă vor fi permanent în misiune lucrători de la Poliție, Poliția Locală, Jandarmerie și ISU. Principalul finanțator al festivalului de blues este Primăria Suceava. Fonduri asigură și Consiliul Județean, prin Centrul Cultural Bucovina, dar sînt și numeroși sponsori.