Consiliul Local Suceava a aprobat astăzi în ședință extraordinară cu 13 voturi ”pentru”, 3 ”împotrivă” și 2 ”abțineri” bugetul Primăriei pentru anul 2024. Așa cum l-a prezentat primarul Ion Lungu, inițiatorul proiectului de hotărâre, bugetul se cifrează la 1,029 miliarde de lei din care 62,77% din sume sunt destinate dezvoltării și 37,23% funcționării. ”Este cel mai mare buget la dezvoltare pe care l-a avut Suceava vreodată”, a punctat Ion Lungu. El a arătat că sume consistente vor merge către modernizare străzi-25 de milioane de euro și investiții și reparații în școli-35 de milioane de euro. Lungu a precizat că pentru acest an sunt prevăzute a fi derulate nu mai puțin de 70 de investiții printre care: proiectele de amenajare a zonelor de agrement Parc Șipote și Pădure Zamca, reabilitarea Curții Domnești, aprobarea proiectului Parc Fotovoltaic, construire de creșe în Burdujeni-sat și în cartierul Tătărași, construire de grădiniței noi în cartierul Obcini și la Școala Gimnazială nr. 1 și finalizarea grădiniței Ițcani. Primarul a menționat că pentru sport au fost alocate 8,9 milioane de lei din care 4 milioane pentru handbal și 1,5 milioane de lei pentru fotbal. ”Ne confruntăm cu un an foarte greu pentru că avem 20 de proiecte care trebuei cofinanțate cu suma de 68,7 milioane de lei adică în jur de 17 milioane de euro. Este vorba în special de proiectele finanțate prin PNRR. E o mare provocare de aceea am limitat drastic cheltuielile de funcționare”, a mai spus Ion Lungu.

Iată listă completă cu prioritățile primarului Ion Lungu din acest an